Los sindicalistas ya llegaron a la UCA para el encuentro con el papa León XIV

Los principales referentes del sindicalismo argentino ya se encuentran apostados en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para participar del esperado encuentro que el papa León XIV encabezará este lunes con el mundo del trabajo. La llegada de la cúpula gremial se dio en un clima de alta expectativa por las definiciones que pronunciará el Santo Padre en la segunda jornada de su gira oficial por el país.

El papa León XIV ya está en la UCA para la cumbre con el mundo del trabajo

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Minutos antes de ingresar al auditorio, los dirigentes gremiales expresaron su sintonía con las intervenciones del pontífice pronunciadas el domingo en el Palacio Libertad, donde hizo hincapié en las dificultades para llegar a fin de mes, la situación de los jubilados, la educación y la discapacidad.

A su arribo a la UCA, referentes de distintas vertientes sindicales contrapusieron la doctrina social del Papa con las políticas de austeridad impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei.

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo manifestó su entusiasmo con las palabras del líder de la Iglesia católica a su llegada al predio universitario:

"Encontré un ídolo. La verdad que es lo máximo. Me siento identificado por fin con alguien que realmente es un referente y un gran líder mundial. Sabe lo que está pasando en la Argentina y tiene una claridad enorme", afirmó el gremialista.

En tanto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, ingresó al encuentro enfatizando que los discursos papales constituyen un llamado de atención directo para el Poder Ejecutivo nacional:

Frenos a la gestión: "Celebramos que el Papa haya hablado de que el poder tiene que tener límites. Ese es un mensaje claro y directo para el presidente Milei. No se puede hacer el distraído el Gobierno", remarcó Aguiar en el ingreso.

Llamado contra la indiferencia: Consideró además que las palabras del Pontífice apuntan a interpelar la postura de la Casa Rosada frente al impacto social del ajuste económico.

Una reunión clave con el sector productivo

La presencia sindical en los pasillos de la UCA comparte espacio con representantes de cámaras empresarias y dirigentes de movimientos sociales. Con la cúpula obrera ya ubicada dentro del recinto, todas las miradas están puestas en el mensaje que pronunciará León XIV, del cual esperan un contundente llamado al diálogo social, a la preservación del empleo y a la defensa de los sectores más vulnerables.