    • 9 de noviembre de 2026 - 16:34

    El papa León XIV ya está en la UCA para la cumbre con el mundo del trabajo

    El Pontífice arribó al Auditorio San Juan Pablo II ante un auditorio colmado por cerca de 1.000 invitados entre empresarios, sindicalistas y académicos. Escuchará cinco testimonios clave antes de brindar su esperado discurso.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El papa León XIV ya se encuentra en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero, para dar inicio a uno de los actos con mayor carga simbólica de su visita al país: la cumbre con el mundo del trabajo, la producción y la economía.

    Leé además

    leon xiv en la uca: las 10 frases mas destacadas sobre el trabajo, la economia y el rol del estado

    León XIV en la UCA: las 10 frases más destacadas sobre el trabajo, la economía y el rol del Estado
    Luego de la misa en Palermo, qué sigue en la agenda de León XIV

    Tras la histórica misa en Palermo, León XIV se reunirá con el mundo del trabajo y habrá presencia sanjuanina: cómo sigue su agenda

    El Santo Padre ingresó al Auditorio San Juan Pablo II en medio de un clima de enorme expectativa y ante un recinto colmado por cerca de 1.000 referentes del mapa socioeconómico nacional, entre los que se destacan dueños de grandes compañías, titulares de Pymes, dirigentes de las principales centrales obreras, trabajadores de distintos sectores y autoridades del ámbito académico.

    Cinco testimonios directos y el discurso del Pontífice

    El desarrollo de la jornada contempla una dinámica participativa antes de las palabras del líder de la Iglesia Católica. Según el programa oficial, cinco personas representativas del ecosistema laboral y productivo brindarán sus testimonios ante León XIV, exponiendo las realidades, tensiones y desafíos que atraviesa el empleo en la coyuntura actual.

    Posteriormente, se aguarda con fuerte atención el discurso principal que ofrecerá el Papa, en el que se prevé que ratifique los principios rectores de la Doctrina Social de la Iglesia, con un llamado al diálogo intersectorial, la defensa de la dignidad del trabajo, la justicia social y el cuidado de los sectores más vulnerables.

    Representación sanjuanina en el auditorio

    Dentro del millar de asistentes que siguen el acto desde el auditorio de la UCA, la provincia de San Juan cuenta con una delegación oficial de cinco integrantes que representa a la gestión pública, al Arzobispado y al sector gremial:

    Laura Palma (Ministra de Gobierno de San Juan).

    Luciana Cuk (Directora de Empleo y Formación de la provincia).

    Germán Eduardo Grosso Molina (Presidente de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz).

    Héctor Allende (Miembro de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz).

    Manuel Jiménez (Secretario general del Sindicato de Casino de San Juan).

    El encuentro en Puerto Madero se encamina a marcar un punto de inflexión en la agenda del Pontífice por la Argentina, concentrando las miradas de los sectores económicos y políticos del país.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Varias celebridades llegaron con horas de anticipación y compartieron desde las redes sociales la espera por el Papa y el paso del papamóvil.

    Quiénes son los famosos que estuvieron en primera fila en la misa de León XIV

    Durante su homilía, el Pontífice sostuvo que la fe puede ofrecer esperanza frente a la inestabilidad, las separaciones y los problemas sociales.

    León XIV ante más de dos millones de fieles, lanzó un fuerte mensaje sobre la familia, la violencia y las adicciones

    El cantante había ensayado durante varias semanas junto a residentes y coristas del establecimiento de Claypole.

    Abel Pintos emocionó a León XIV con "La llave" y el Papa le respondió: "Gracias por la música"

    una residente del cottolengo intercambio un solideo con el papa leon xiv

    Una residente del Cottolengo intercambió un solideo con el papa León XIV