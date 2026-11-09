El papa León XIV ya está en la UCA para la cumbre con el mundo del trabajo

El Pontífice arribó al Auditorio San Juan Pablo II ante un auditorio colmado por cerca de 1.000 invitados entre empresarios, sindicalistas y académicos. Escuchará cinco testimonios clave antes de brindar su esperado discurso.

El papa León XIV ya se encuentra en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero, para dar inicio a uno de los actos con mayor carga simbólica de su visita al país: la cumbre con el mundo del trabajo, la producción y la economía.

El Santo Padre ingresó al Auditorio San Juan Pablo II en medio de un clima de enorme expectativa y ante un recinto colmado por cerca de 1.000 referentes del mapa socioeconómico nacional, entre los que se destacan dueños de grandes compañías, titulares de Pymes, dirigentes de las principales centrales obreras, trabajadores de distintos sectores y autoridades del ámbito académico.

Cinco testimonios directos y el discurso del Pontífice El desarrollo de la jornada contempla una dinámica participativa antes de las palabras del líder de la Iglesia Católica. Según el programa oficial, cinco personas representativas del ecosistema laboral y productivo brindarán sus testimonios ante León XIV, exponiendo las realidades, tensiones y desafíos que atraviesa el empleo en la coyuntura actual.

Posteriormente, se aguarda con fuerte atención el discurso principal que ofrecerá el Papa, en el que se prevé que ratifique los principios rectores de la Doctrina Social de la Iglesia, con un llamado al diálogo intersectorial, la defensa de la dignidad del trabajo, la justicia social y el cuidado de los sectores más vulnerables.

Representación sanjuanina en el auditorio Dentro del millar de asistentes que siguen el acto desde el auditorio de la UCA, la provincia de San Juan cuenta con una delegación oficial de cinco integrantes que representa a la gestión pública, al Arzobispado y al sector gremial: