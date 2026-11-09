    • 9 de noviembre de 2026 - 15:28

    El poncho que unió a Messi con el Papa: la historia detrás del abrigo patrio que viste a La Sole

    Confeccionado por artesanos de Catamarca con tintes naturales y lana de oveja, el "Poncho Bandera" se convirtió en un símbolo nacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hilo invisible —y tejido a mano— une momentos trascendentales de la cultura y la fe argentina. Con lana de oveja, tintes de índigo y el Sol de Mayo bordado en amarillo de cáscara de cebolla, el denominado "Poncho Bandera" se convirtió en la prenda emblemática que lució Soledad Pastorutti en dos escenarios universales: la emotiva despedida de Lionel Messi ante el público argentino en el Estadio Monumental y la previa de la histórica misa oficiada por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles.

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    Detrás de esta pieza artesanal que reproduce los colores patrios no hay una gran industria textil, sino las manos de una familia de artesanos de Belén, Catamarca. Se trata del taller Rua Chaky —que significa "hecho a mano" en quechua—, un emprendimiento encabezado por Ramón Baigorría y Graciela Carrasco, representantes de la quinta generación de una dinastía dedicada al telar.

    De las manos catamarqueñas a los grandes escenarios del mundo

    El modelo nació en 2010 durante las conmemoraciones por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, cuando los artesanos trasladaron por primera vez los símbolos patrios al tejido tradicional del norte argentino. Sin embargo, su confección no responde a tiempos industriales: cada pieza demanda entre 15 y 20 días de trabajo ininterrumpido, desde la preparación del vellón hasta el hilado, teñido natural en caldera, pasado por telar y el meticuloso bordado del sol central.

    La llegada de este abrigo al hombro de Soledad Pastorutti tuvo lugar durante la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca, donde la folclorista festejó sus 30 años de carrera y recibió la prenda como obsequio de honor.

    Desde aquel instante, la artista eligió este ponchó patrio para acompañar hitos emotivos:

    La despedida de Messi: El pasado 7 de octubre, La Sole hizo vibrar al Estadio Monumental al interpretar "Brindis" para homenajear al capitán de la Selección argentina. Su imagen envuelta en el tejido celeste y blanco dio la vuelta al mundo y puso la obra de los artesanos belichistas en el centro de la escena.

    La antesala de la Misa Papal: Meses después, la prenda volvió a cobrar protagonismo al vestir a la cantante en la previa del encuentro litúrgico junto al papa León XIV en el Monumento de los Españoles.

    Con el telar criollo como bandera, el trabajo de la familia Baigorría-Carrasco pasó de los valles catamarqueños a la retina internacional, transformando un abrigo tradicional en un abrazo patrio que conecta a la música, el deporte y la devoción argentina.

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