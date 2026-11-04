"No son aceptables el desempleo ni la explotación", el mensaje del Papa antes de viajar a Sudamérica

En su última audiencia general previa a la gira que lo traerá a Uruguay, Argentina y Perú, León XIV evocó la doctrina social de la Iglesia y pidió oraciones por el viaje.

El papa León XIV pronunció su última audiencia general antes de viajar a Sudamérica y dejó un fuerte mensaje sobre el trabajo y la justicia social. “Mediante el trabajo, el ser humano se desarrolla como persona, satisface las necesidades familiares, expresa su talento, participa en la vida social y construye un mundo mejor colaborando en la obra creadora de Dios”, expresó.

En su mensaje evocó la constitución pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, promulgada por Pablo VI en 1965, al final del Concilio Vaticano II.

Pidió oraciones por la gira. El Papa solicitó oraciones por la que será la gira más larga de su pontificado, que lo llevará a Uruguay, Argentina (Buenos Aires y Córdoba) y Perú, y que se produce a tres semanas de haber sido operado de un cáncer de pulmón. “El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, sostuvo.

El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar #Uruguay, #Argentina y #Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría.… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 4, 2026 Contra la discriminación y la explotación. León XIV subrayó la importancia de los conceptos clave de la doctrina social de la Iglesia sobre la vida social, política y económica. “Son más actuales que nunca los llamamientos a comprometerse para eliminar las discriminaciones contra los grupos sociales más débiles y contra los migrantes”, destacó. Y afirmó que el verdadero desafío “es ofrecer a todos oportunidades de sacar partido de sus propias capacidades: no son aceptables el desempleo, la explotación o las condiciones laborales que ponen en peligro la salud y la vida misma”.

Además, sostuvo que uno de los conceptos centrales del magisterio social es “el destino universal de los bienes de la Tierra”.