    • 4 de noviembre de 2026 - 11:04

    La historia de Byron Donalds, el primer gobernador afroamericano de Florida

    El republicano de 48 años derrotó al demócrata David Jolly y sucederá a Ron DeSantis. Tuvo antecedentes judiciales en su juventud, llegó al Congreso en 2021 y se distanció de DeSantis por cuestiones raciales.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El republicano Byron Donalds, de 48 años, ganó el martes 3 de noviembre de 2026 las elecciones a gobernador de Florida frente al demócrata David Jolly y se convirtió en el primer afroamericano elegido para gobernar ese estado. El congresista, respaldado por el presidente Donald Trump, sucederá a Ron DeSantis el 5 de enero de 2027. Su victoria llega tras una campaña atravesada por el aumento del costo de vida y de los seguros de vivienda.

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    Quién es. Donalds nació el 28 de octubre de 1978 en Brooklyn, Nueva York, y fue criado por su madre soltera. En 1996 se trasladó a Florida para estudiar, se graduó en Finanzas y Marketing en la Universidad Estatal de Florida en 2002 y trabajó en el sector bancario y de seguros. Su juventud incluye dos antecedentes judiciales: una causa por posesión de marihuana en 1997, que fue desestimada, y otra de 2000 por soborno, vinculada, según su explicación, a un cheque sin fondos. En este segundo caso no impugnó los cargos, cumplió un año de libertad condicional y luego logró la eliminación del registro judicial. Fue elegido legislador estatal en 2016 y congresista federal en 2020, cargo que ocupa desde 2021. Vive en Naples con su esposa, Erika Donalds, vinculada al sector educativo, y sus tres hijos.

    Byron Donalds.

    Byron Donalds.

    Su vínculo con Trump y la distancia con DeSantis. Su relación con Trump se remonta al menos a septiembre de 2016, cuando participó en uno de sus actos de campaña. En enero de 2021 objetó la certificación de los resultados electorales de Arizona y Pensilvania, y en 2023 recibió votos para presidir la Cámara de Representantes. En las presidenciales de 2024 respaldó a Trump frente a las aspiraciones de DeSantis y llegó a figurar entre sus posibles candidatos a vicepresidente. Trump apoyó tempranamente su candidatura a gobernador, aunque Donalds redujo las referencias al presidente en su comunicación electoral de 2026. La relación con DeSantis se había deteriorado en 2023, cuando Donalds cuestionó contenidos escolares que sugerían beneficios personales derivados de la esclavitud. Aun así, durante la campaña defendió la continuidad de buena parte de la gestión conservadora saliente.

    Qué propone. En economía, prometió reducir el costo de los seguros de vivienda con cambios regulatorios y publicar una herramienta para comparar aseguradoras. También plantea contener los impuestos inmobiliarios, mantener a Florida sin impuesto estatal a los ingresos personales y evitar que los centros de datos trasladen sus altos consumos a las facturas familiares. En educación, propone tutorías gratuitas para alumnos de tercer grado con dificultades de lectura y ampliar la elección de escuelas. En salud, quiere que hospitales y médicos publiquen los precios de sus 50 procedimientos más frecuentes. En inmigración, plantea exigir el sistema E-Verify a las empresas y cooperar con las autoridades federales en las deportaciones de extranjeros que cometan delitos.

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