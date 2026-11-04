Tras la victoria demócrata, los futuros de Wall Street y las bolsas europeas operan con subas

Los demócratas ganaron el control de ambas cámaras del Congreso con triunfos en Maine, Kansas, Iowa, Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio, entre otros estados. El petróleo, en cambio, retrocede.

Los futuros de las acciones estadounidenses operaban en alza este miércoles, después de que el Partido Demócrata, opositor a Donald Trump, ganara el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio término. A las 5:15 hora del Este (7:15 en Argentina), los contratos del Dow Jones ganaban 1,20%, los del S&P 500 0,78% y los del Nasdaq-100 0,68%. Los de las empresas de menor capitalización, medidos por el índice Russell 2000, avanzaban 1,25%. Los futuros son contratos que anticipan cómo abrirá la rueda en Wall Street.

El martes, el S&P 500 había cerrado con una suba de 0,4% y el Nasdaq-100 con una de 0,7%, mientras que el Dow Jones cayó 0,4%. Los mercados reaccionaron a la posibilidad de que nuevos funcionarios y medidas votadas en las urnas limiten la construcción de centros de datos: las acciones de los fabricantes de chips Nvidia y Micron perdían más de 1%. AMD, en cambio, subía 6% antes de la apertura, tras publicar resultados trimestrales que superaron las previsiones.

En Europa, las bolsas operaban en terreno positivo: el DAX alemán avanzaba 1,12%, el CAC 40 de París 1,07%, el FTSE 100 de Londres 0,76% y el Euro Stoxx 50, que agrupa a las mayores empresas de la eurozona, 1,37%.