Quién es Abdul El-Sayed, el demócrata progresista que será el primer senador musulmán de EEUU

El médico de 42 años derrotó al republicano Mike Rogers en Michigan tras una campaña marcada por las acusaciones de antisemitismo, sus críticas a Israel y las tensiones dentro de su propio partido.

Abdul El-Sayed será el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos. El demócrata consiguió una banca por Michigan tras derrotar al republicano Mike Rogers en las elecciones de medio término. “Me siento muy orgulloso y honrado de estar aquí como su senador electo por el gran estado de Michigan”, dijo ante sus simpatizantes. Lejos de los llamados al consenso bipartidista, contrastó su campaña con la de su rival: “Hablábamos de un Michigan más brillante, más grande y con más esperanza”, mientras que la de Rogers, afirmó, es “una campaña publicitaria artificial, financiada por empresas”.

Quién es. Nació en 1984 en Rochester Hills, Michigan, en una familia de origen egipcio: su padre llegó desde Alejandría para estudiar en la Universidad Estatal de Wayne. Estudió en la Universidad de Michigan, obtuvo una beca Rhodes, completó un doctorado en salud pública en Oxford y se recibió de médico en Columbia, aunque no ejerció.

Su carrera política comenzó en el área de salud: dirigió el Departamento de Salud de Detroit (2015-2017) y luego un organismo sanitario del condado de Wayne. En 2018 compitió por la candidatura demócrata a la gobernación y quedó segundo detrás de Gretchen Whitmer, con cerca del 30% de los votos.

Su programa. Propone un sistema de salud universal, licencias pagas, mayor sindicalización y la abolición del ICE. Rechazó las donaciones de los comités de acción política y lanzó su candidatura en 2025, luego de que el demócrata Gary Peters decidiera dejar vacante la banca.

La interna y las polémicas. En agosto, El-Sayed se impuso en la primaria a la congresista Haley Stevens, firme defensora de Israel, en una de las internas más ásperas del año. Stevens ganó en los condados de Wayne y Oakland, con respaldo de votantes afrodescendientes y judíos, pero la victoria de El-Sayed no cerró las diferencias: el domingo previo a la elección, Stevens respaldó a Rogers.