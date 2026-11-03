Elecciones en EEUU: cerraron las mesas en ocho estados y comenzó el recuento de votos

Los resultados definirán si Trump conserva el respaldo legislativo para impulsar su agenda o si los demócratas ganan mayor poder de negociación en el Congreso. En plena jornada, el presidente proclamó la “Semana Anticomunista”.

Estados Unidos inició el recuento de votos tras el cierre de las mesas en ocho estados, en las elecciones de medio mandato que definirán si Donald Trump conserva el respaldo del Congreso para impulsar su agenda o si los demócratas consiguen un mayor poder de negociación en el Capitolio.

En plena jornada electoral, el mandatario proclamó la “Semana Anticomunista”, que se extenderá del 1 al 7 de noviembre. La iniciativa fue difundida por la Casa Blanca mientras comenzaban a cerrar los primeros centros de votación. En el documento, Trump convocó a los estadounidenses a defender las libertades del país frente a lo que definió como una amenaza del comunismo.