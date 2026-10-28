Elecciones en Israel: Netanyahu lidera el recuento parcial pero no alcanza los 61 escaños para formar Gobierno

Con el 84,5% de las urnas escrutadas, el bloque del primer ministro suma 54 bancas y el de Gadi Eisenkot, 49. Los partidos árabes, con 17 escaños, podrían ser decisivos en las negociaciones.

Israel deberá esperar al escrutinio definitivo para saber quién formará el próximo Gobierno. Con el 84,5% de las urnas escrutadas a las 12:34 (hora de Israel), los resultados parciales del Comité Central de Elecciones dan 54 escaños al bloque del primer ministro Benjamín Netanyahu y 49 a la alianza que encabeza Gadi Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor del ejército y líder del partido centrista Yashar.

Ninguno alcanza la mayoría de 61 escaños necesaria en la Knesset, que cuenta con 120 bancas. En el recuento anterior, con el 76,8% escrutado, los números eran 54 y 47.

Los dos partidos de mayoría árabe, la Lista Conjunta y Raam, bajaron a 17 escaños, dos menos que en la actualización previa, que había mostrado un máximo histórico de 19. Su resultado podría ser decisivo en las negociaciones para conformar una coalición.

Tanto Netanyahu como Eisenkot reclamaron el derecho a recibir del presidente Isaac Herzog el mandato para intentar formar una coalición.

Ante sus seguidores reunidos en la sede electoral de Jerusalén, Netanyahu pidió esperar los “resultados reales” de los comicios, aunque defendió la formación de un gobierno de “derecha fuerte”.