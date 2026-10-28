    • 28 de octubre de 2026 - 08:08

    Elecciones en Israel: Netanyahu lidera el recuento parcial pero no alcanza los 61 escaños para formar Gobierno

    Con el 84,5% de las urnas escrutadas, el bloque del primer ministro suma 54 bancas y el de Gadi Eisenkot, 49. Los partidos árabes, con 17 escaños, podrían ser decisivos en las negociaciones.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Israel deberá esperar al escrutinio definitivo para saber quién formará el próximo Gobierno. Con el 84,5% de las urnas escrutadas a las 12:34 (hora de Israel), los resultados parciales del Comité Central de Elecciones dan 54 escaños al bloque del primer ministro Benjamín Netanyahu y 49 a la alianza que encabeza Gadi Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor del ejército y líder del partido centrista Yashar.

    Leé además

    Netanyahu.

    Quiénes son los candidatos que se disputan el poder en Israel: Netanyahu busca sobrevivir a una elección ajustada
    Elecciones en Israel

    Israel vota por primera vez desde el ataque de Hamas en el 2023: Netanyahu busca seguir en el poder

    Ninguno alcanza la mayoría de 61 escaños necesaria en la Knesset, que cuenta con 120 bancas. En el recuento anterior, con el 76,8% escrutado, los números eran 54 y 47.

    Los dos partidos de mayoría árabe, la Lista Conjunta y Raam, bajaron a 17 escaños, dos menos que en la actualización previa, que había mostrado un máximo histórico de 19. Su resultado podría ser decisivo en las negociaciones para conformar una coalición.

    Tanto Netanyahu como Eisenkot reclamaron el derecho a recibir del presidente Isaac Herzog el mandato para intentar formar una coalición.

    Ante sus seguidores reunidos en la sede electoral de Jerusalén, Netanyahu pidió esperar los “resultados reales” de los comicios, aunque defendió la formación de un gobierno de “derecha fuerte”.

    Eisenkot, por su parte, aseguró que “los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu y el gobierno del 7 de octubre”, en referencia al ataque de Hamas de 2023 que desencadenó la guerra de Gaza.

    Por el momento, no superan el umbral del 3,25% de los votos necesario para ingresar al Parlamento los Reservistas (2,7%), Pueblo de Israel (1,6%) y Público Jaredí (0,2%).

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Choque de trenes en España.

    Tragedia ferroviaria en España: investigan un posible error humano o de seguridad entre las causas del choque

    Flávio Bolsonaro.

    Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro salió de Argentina rumbo a Ecuador sin impedimentos legales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Choque de trenes en Toledo.

    Pedro Sánchez canceló su agenda tras el accidente de trenes en Toledo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Choque en España.

    Tragedia en España: al menos 30 muertos tras el choque de dos trenes