    • 28 de octubre de 2026 - 07:29

    Pedro Sánchez canceló su agenda tras el accidente de trenes en Toledo

    El presidente del gobierno español suspendió su presencia en un acto de la OMS y expresó su “cariño, solidaridad y apoyo” a las víctimas.

    Choque de trenes en Toledo.

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    A través de las redes sociales, el mandatario se mostró “consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo” y envió su cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.

    El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también canceló su agenda y los actos de precampaña. “Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias”, expresó, y además hizo llegar su respaldo a los equipos de emergencias que trabajan en la zona.

    La tragedia llevó a distintas fuerzas políticas a suspender sus actos de campaña. Frente Amplio fue la última organización en informar la cancelación de sus actividades y manifestó su solidaridad con los afectados.

    La excepción fue Santiago Abascal, quien decidió continuar con los actos de precampaña. Desde Vox afirmaron que la formación “seguirá denunciando la desvergüenza de la ‘campaña del amor’ del PSOE que causa muertos en España”.

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