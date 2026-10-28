Pedro Sánchez canceló su agenda tras el accidente de trenes en Toledo

El presidente del gobierno español suspendió su presencia en un acto de la OMS y expresó su “cariño, solidaridad y apoyo” a las víctimas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda y su participación en un acto de la OMS luego de la colisión de dos trenes en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en Toledo.

A través de las redes sociales, el mandatario se mostró “consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo” y envió su cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.



Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026 El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también canceló su agenda y los actos de precampaña. “Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias”, expresó, y además hizo llegar su respaldo a los equipos de emergencias que trabajan en la zona.

La tragedia llevó a distintas fuerzas políticas a suspender sus actos de campaña. Frente Amplio fue la última organización en informar la cancelación de sus actividades y manifestó su solidaridad con los afectados.