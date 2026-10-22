Javier Milei comparó a Pedro Sánchez con los Kirchner y ratificó el reclamo por Malvinas: "Los vamos a seguir incomodando"

En el marco de su gira por España, el presidente Javier Milei volvió a generar polémica al calificar a su par español, Pedro Sánchez , como un «kirchnerista con las restricciones de la Unión Europea» , y ratificó la postura del Gobierno argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas . Las declaraciones las realizó en una entrevista con El Observador de España .

Milei descartó de forma categórica un conflicto armado con el Reino Unido , aunque advirtió que la Argentina continuará presionando en los foros multilaterales. «Son argentinas, por derecho, por historia y por geografía», sostuvo, y aseguró que el país seguirá reclamando mientras las islas no sean devueltas.

Al evaluar la estrategia en las Naciones Unidas , el mandatario afirmó que ya hay resultados concretos: según dijo, en la última reunión del organismo Londres tuvo que mencionar el tema Malvinas y se encuentra «presionado» e «incómodo». «Los vamos a seguir incomodando hasta que nos devuelvan las islas, porque son nuestras», agregó.

Un día antes, durante su exposición en el Nueva Economía Fórum , Milei ya había descartado «soluciones bélicas», había calificado la presencia británica en el Atlántico Sur como un riesgo para la región y había advertido a las empresas que operen en Malvinas que no podrán hacer negocios en Vaca Muerta .

En otro tramo de la entrevista, Milei acusó al presidente del Gobierno español de replicar en España el modelo aplicado por el kirchnerismo en la Argentina . «Las cosas que hace Pedro Sánchez en España son las mismas aberraciones que hicieron los Kirchner en Argentina», afirmó.

El Presidente fue más allá y se refirió a las investigaciones judiciales que rodean al entorno del líder del PSOE. Lo acusó de ser «un ladrón» y de intentar interferir en la Justicia por los problemas que tiene su esposa. Se trata de afirmaciones de Milei, no de hechos acreditados en una sentencia.

De cara a los comicios españoles del 29 de noviembre, Milei expresó su deseo de que triunfe una opción que «ponga en alto las ideas de la libertad» y termine con lo que llamó la «peste del socialismo del siglo XXI». También reafirmó su intención de dar la «batalla cultural» en cada país o foro que visite.

El día anterior, en Madrid, ya había llamado a Sánchez «impresentable dictador» y había pedido «sacarlo a patadas» en las urnas. Esas declaraciones provocaron una respuesta del Gobierno español, que lo acusó de «fomentar un clima de polarización y violencia».