Javier Milei comparó a Pedro Sánchez con los Kirchner y ratificó el reclamo por Malvinas: "Los vamos a seguir incomodando"

En el marco de su gira por España, el presidente Javier Milei volvió a generar polémica al calificar a su par español, Pedro Sánchez, como un «kirchnerista con las restricciones de la Unión Europea», y ratificó la postura del Gobierno argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Las declaraciones las realizó en una entrevista con El Observador de España.
Milei descartó de forma categórica un conflicto armado con el Reino Unido, aunque advirtió que la Argentina continuará presionando en los foros multilaterales. «Son argentinas, por derecho, por historia y por geografía», sostuvo, y aseguró que el país seguirá reclamando mientras las islas no sean devueltas.
Al evaluar la estrategia en las Naciones Unidas, el mandatario afirmó que ya hay resultados concretos: según dijo, en la última reunión del organismo Londres tuvo que mencionar el tema Malvinas y se encuentra «presionado» e «incómodo». «Los vamos a seguir incomodando hasta que nos devuelvan las islas, porque son nuestras», agregó.
Un día antes, durante su exposición en el Nueva Economía Fórum, Milei ya había descartado «soluciones bélicas», había calificado la presencia británica en el Atlántico Sur como un riesgo para la región y había advertido a las empresas que operen en Malvinas que no podrán hacer negocios en Vaca Muerta.
En otro tramo de la entrevista, Milei acusó al presidente del Gobierno español de replicar en España el modelo aplicado por el kirchnerismo en la Argentina. «Las cosas que hace Pedro Sánchez en España son las mismas aberraciones que hicieron los Kirchner en Argentina», afirmó.
El Presidente fue más allá y se refirió a las investigaciones judiciales que rodean al entorno del líder del PSOE. Lo acusó de ser «un ladrón» y de intentar interferir en la Justicia por los problemas que tiene su esposa. Se trata de afirmaciones de Milei, no de hechos acreditados en una sentencia.
De cara a los comicios españoles del 29 de noviembre, Milei expresó su deseo de que triunfe una opción que «ponga en alto las ideas de la libertad» y termine con lo que llamó la «peste del socialismo del siglo XXI». También reafirmó su intención de dar la «batalla cultural» en cada país o foro que visite.
El día anterior, en Madrid, ya había llamado a Sánchez «impresentable dictador» y había pedido «sacarlo a patadas» en las urnas. Esas declaraciones provocaron una respuesta del Gobierno español, que lo acusó de «fomentar un clima de polarización y violencia».