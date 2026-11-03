Patricia Quiroga ganó con el 92% de los votos y se quedó con la conducción de la CTA en San Juan en unas elecciones cuestionadas

Patricia Quiroga sumó una nueva silla de poder en el sindicalismo sanjuanino. La secretaria General de UDAP se consagró este martes como nueva titular de la CTA de los Trabajadores en San Juan , luego de obtener el 92% de los votos, con el 97% de las mesas escrutadas al cierre de esta edición, a las 21. Los datos fueron proporcionados por el oficialismo.

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La dirigente, que conduce el gremio docente más grande de la provincia, encabezó la Lista 10 y llevó como candidato a secretario general adjunto a Sergio Calderón, quien actualmente está al frente de la central sindical. De esta manera, Quiroga pasará a conducir también la estructura provincial de la CTA, en una elección que estuvo marcada por el conflicto con la oposición.

Quiroga llegó a la conducción de la CTA con el respaldo de UDAP, ATE, la Asociación del Personal Aeronáutico y la Asociación Argentina de Actores, además de acompañamientos de sectores universitarios y organizaciones territoriales.

La Lista 26 de Julio, encabezada por Carla Costabile , secretaria adjunta de ASIJEMIN, había denunciado presuntas irregularidades en el desarrollo de los comicios y solicitado la nulidad del proceso. Principalmente porque la presidenta de la Junta Electoral es la hermana de Quiroga.

Incluso, su candidata anunció que el espacio se retiraba de la competencia y que irá a la Justicia, aunque reconoció que las mesas continuaban abiertas y que los afiliados podían seguir votando.

Aunque no parezca, no es una elección menor. Fue un choque entre fuerzas que tallan fuerte en el sindicalismo. En el proceso intervino fuertemente el secretario General de ASIJEMIN, Marcelo Mena, uno de los creadores de la Mesa Intersindical y refundador del sello de las 62 Organizaciones peronistas en San Juan.

Sin embargo, Mena y compañía -entre ellos el excandidato a Gobernador de la izquierda, Cristian Jurado- no hicieron pie en las elecciones. Ganó la jefa de UDAP, que mostró una capacidad de praxis política interesante.

Sobre todo porque llegó a la conducción del los docentes como una "independiente", pero luego integró la lista de la CTERA de Baradel y ganó una vocalía titular.

Este martes, tras conocerse la tendencia electoral, desde el entorno de Quiroga respondieron a los cuestionamientos de la oposición y defendieron el procedimiento utilizado para la acreditación de los fiscales.

Según explicaron a DIARIO DE CUYO, los inconvenientes se originaron porque representantes de la Lista 26 de Julio se presentaron en los establecimientos sin la documentación correspondiente.

"Lo que ha pasado es que se presentaron fiscales de la Lista 26 sin la acreditación emitida por la Junta Electoral. Se les dijo que fueran a la Junta a acreditarse y no quisieron, como indica la reglamentación de la Junta Electoral Nacional", señalaron.

Además, sostuvieron que durante la jornada estuvieron presentes veedores nacionales, quienes habrían constatado esa situación. En la misma línea, afirmaron que varios de los fiscales propuestos por la oposición ni siquiera estaban afiliados al sindicato ni figuraban en los padrones habilitados para votar.

"Por ese motivo, como no eran autoridades designadas ni acreditadas, no se les permitió sentarse en la mesa para fiscalizar ni mucho menos entrar al cuarto oscuro", argumentaron desde el sector de Quiroga.

Por último, desde el entorno de la flamante secretaria general remarcaron que la Junta Electoral no había recibido ninguna denuncia formal hasta el momento de la consulta.