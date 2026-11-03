Dos sanjuaninos participarán de la cumbre nacional de consultoría política, que tendrá a Daniel Hadad entre sus expositores

El consultor Maximiliano Aguiar y la especialista Federica Mariconda serán parte del X Encuentro Anual de ASACOP, que reunirá a más de 250 profesionales de todo el país. La cita será el 5 y 6 de noviembre en Buenos Aires.

La consultoría política argentina tendrá una de sus principales citas de este año en Buenos Aires. Y San Juan tendrá representantes en ese ámbito. Maximiliano Aguiar y Federica Mariconda participarán del décimo encuentro anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP), un espacio que convoca a estrategas, analistas, especialistas en opinión pública y profesionales de la comunicación para intercambiar experiencias y debatir sobre los desafíos de la actividad.

El encuentro, denominado “2027: La Previa”, se desarrollará el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en el histórico edificio que perteneció al diario La Prensa. La organización espera reunir a más de 250 participantes de distintos puntos del país.

Maximiliano Aguiar.- La presencia de Aguiar tiene un antecedente institucional importante: fue presidente de ASACOP durante el período 2023-2025 y forma parte del consejo consultivo de la entidad. Mariconda, por su parte, integra la estructura de la asociación y participa de sus espacios de trabajo. Su presencia en la cumbre también refleja la inserción de profesionales sanjuaninos en una organización de alcance nacional

La convocatoria tendrá, además, una figura destacada del mundo empresario y periodístico: Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, quien estará entre los disertantes. Su participación le suma un atractivo particular a una agenda que reúne perfiles de distintos ámbitos, más allá de la consultoría política en sentido estricto.

Federica Mariconda.- El lema elegido para esta edición es una declaración de intenciones: mirar hacia las elecciones de 2027 antes de que comience formalmente la carrera electoral. Por eso, las exposiciones pondrán el foco en cómo cambió la manera de construir estrategias políticas, interpretar a la sociedad y comunicar desde los espacios de poder.