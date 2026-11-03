    • 3 de noviembre de 2026 - 18:34

    Dos sanjuaninos participarán de la cumbre nacional de consultoría política, que tendrá a Daniel Hadad entre sus expositores

    El consultor Maximiliano Aguiar y la especialista Federica Mariconda serán parte del X Encuentro Anual de ASACOP, que reunirá a más de 250 profesionales de todo el país. La cita será el 5 y 6 de noviembre en Buenos Aires.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La consultoría política argentina tendrá una de sus principales citas de este año en Buenos Aires. Y San Juan tendrá representantes en ese ámbito. Maximiliano Aguiar y Federica Mariconda participarán del décimo encuentro anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP), un espacio que convoca a estrategas, analistas, especialistas en opinión pública y profesionales de la comunicación para intercambiar experiencias y debatir sobre los desafíos de la actividad.

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    El encuentro, denominado “2027: La Previa”, se desarrollará el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en el histórico edificio que perteneció al diario La Prensa. La organización espera reunir a más de 250 participantes de distintos puntos del país.

    Maximiliano Aguiar.-

    Maximiliano Aguiar.-

    La presencia de Aguiar tiene un antecedente institucional importante: fue presidente de ASACOP durante el período 2023-2025 y forma parte del consejo consultivo de la entidad. Mariconda, por su parte, integra la estructura de la asociación y participa de sus espacios de trabajo. Su presencia en la cumbre también refleja la inserción de profesionales sanjuaninos en una organización de alcance nacional

    La convocatoria tendrá, además, una figura destacada del mundo empresario y periodístico: Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, quien estará entre los disertantes. Su participación le suma un atractivo particular a una agenda que reúne perfiles de distintos ámbitos, más allá de la consultoría política en sentido estricto.

    Federica Mariconda.-

    Federica Mariconda.-

    El lema elegido para esta edición es una declaración de intenciones: mirar hacia las elecciones de 2027 antes de que comience formalmente la carrera electoral. Por eso, las exposiciones pondrán el foco en cómo cambió la manera de construir estrategias políticas, interpretar a la sociedad y comunicar desde los espacios de poder.

    Entre los principales temas previstos aparecen:

    • Opinión pública y encuestas: los nuevos métodos para interpretar el comportamiento de los votantes.

    • Inteligencia artificial y Big Data: la incorporación de herramientas tecnológicas al diseño de campañas y la toma de decisiones.

    • Comunicación política: el impacto de las redes sociales, la desinformación y las nuevas narrativas.

    • Crisis de representación: el debilitamiento de las identidades partidarias y la aparición de nuevos liderazgos.

    • Comunicación de gobierno: los desafíos de la gestión, la construcción de consensos y el vínculo con la ciudadanía.

    La propuesta no se limita a las campañas electorales, sino que también busca discutir el papel de los consultores en el acompañamiento de los gobiernos y en la construcción de estrategias institucionales.

    El encuentro es organizado por ASACOP, una entidad sin fines de lucro creada en 2014 que nuclea a consultores e investigadores de distintas disciplinas vinculadas con la comunicación y la estrategia política. Actualmente, cuenta con más de 200 socios distribuidos en el país y busca fortalecer el intercambio profesional y la formación en el sector.

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