Ministerio de Gobierno: en el 2026, más de 1.600 sanjuaninos iniciaron los trámites para jubilarse

El Ministerio de Gobierno registró más de 5.400 consultas y acompañó el inicio de 1.654 gestiones previsionales entre enero y octubre de 2026.

El Ministerio de Gobierno continúa asedorando a los sanjuaninos que quieren iniciar los trámites para jubilarse.

La Dirección de Asesoramiento Previsional del Ministerio de Gobierno brinda orientación a las personas que necesitan conocer los requisitos para acceder a una jubilación y las alternativas disponibles para completar los años de aportes. En lo que va del 2026 brindó asesoramiento a más de 5.400 sanjuaninos de los cuales, 1.654 iniciaron los trámites para jubilarse.

Durante los primeros diez meses de 2026, el organismo contabilizó 2.282 consultas presenciales, 2.386 por WhatsApp y 733 telefónicas. En el mismo período, registró 1.654 gestiones previcionales iniciadas.

La Dirección de Asesoramiento Previsional tiene por finalidad brindar orientación gratuita a aquellas personas que así lo requieran para poder acceder a las distintas prestaciones de la seguridad social. De esta manera, miles de consultas llegan a el área dependiente de la Secretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Ministerio de Gobierno al servicio de la gente Las personas interesadas pueden acercarse a la Dirección de Asesoramiento Previsional de lunes a viernes, de 7,30 a 14, con DNI, clave de seguridad social de ANSES y clave fiscal de ARCA.

También pueden realizar consultas a través de los siguientes canales: