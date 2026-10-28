    • 28 de octubre de 2026 - 10:26

    Dieron a conocer cuándo cobrarán los estatales sanjuaninos los haberes de octubre

    El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda confirmó que los haberes estarán acreditados en cajeros para todos los agentes de la Administración Pública Provincial.

    Cajero automático - Imagen ilustrativa.-
    Cajero automático - Imagen ilustrativa.-

    Foto:

    El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan anunció el pago de haberes de octubre de 2026 para los empleados de la Administración Pública Provincial. Los sueldos estarán acreditados en cajeros el sábado 31 de octubre.

    Leé además

    cuantos empleos estatales se eliminaron en lo que va del gobierno de javier milei

    Cuántos empleos estatales se eliminaron en lo que va del Gobierno de Javier Milei
    concurso de ascenso docente 2026-2027: san juan vuelve a abrir cargos directivos despues de 10 anos

    Concurso de Ascenso Docente 2026-2027: San Juan vuelve a abrir cargos directivos después de 10 años

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde el Gobierno recordaron que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas.

    También están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el nino: que contiene la mochila de emergencia 72hs que creo una emprendedora

    El Niño: qué contiene la "Mochila de Emergencia 72hs" que creó una emprendedora

    Por Sofía Hache
    la catedral de san juan transmitira en vivo las misas y la vigilia del papa leon xiv en pantallas gigantes

    La Catedral de San Juan transmitirá en vivo las misas y la vigilia del Papa León XIV en pantallas gigantes

    La Escuela de Seguridad de la UCCuyo firmó un convenio para impulsar la formación académica del personal de Gendarmería.

    Tras un convenio, la UCCuyo potencia la formación académica del personal de Gendarmería

    Por Fabiana Juarez
    El Ministerio de Gobierno continúa asedorando a los sanjuaninos que quieren iniciar los trámites para jubilarse.

    Ministerio de Gobierno: en el 2026, más de 1.600 sanjuaninos iniciaron los trámites para jubilarse

    Por Fabiana Juarez