Dieron a conocer cuándo cobrarán los estatales sanjuaninos los haberes de octubre

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda confirmó que los haberes estarán acreditados en cajeros para todos los agentes de la Administración Pública Provincial.

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El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan anunció el pago de haberes de octubre de 2026 para los empleados de la Administración Pública Provincial. Los sueldos estarán acreditados en cajeros el sábado 31 de octubre.

Desde el Gobierno recordaron que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas.