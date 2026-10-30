"Avizoramos un escenario complejo": olivícolas sanjuaninos miran con preocupación El Niño y anticipan un 2027 complicado

El sector olivícola de San Juan se prepara para un escenario complejo, marcado por la incertidumbre climática, los daños que pueden provocar las lluvias intensas y las perspectivas de una menor producción durante 2027 . En ese contexto, El Niño aparece como una amenaza para una actividad que depende de las condiciones meteorológicas, aunque también abre una oportunidad para mejorar la recarga de los acuíferos.

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Así lo planteó Daniel Fernández, presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, en diálogo con DIARIO DE CUYO. El dirigente explicó que las precipitaciones pueden contribuir a recuperar las reservas de agua subterránea, pero advirtió sobre las consecuencias que los fenómenos extremos podrían tener en las plantaciones y en la infraestructura necesaria para sostener la actividad.

“Nuestro principal socio es el clima y nuestra actividad es al aire libre. Esperamos que El Niño no tenga efectos que perjudiquen a la producción” , sostuvo Fernández, quien señaló que el sector observa con cautela el comportamiento de este fenómeno climático.

Uno de los puntos que genera expectativas es la posibilidad de aprovechar las lluvias para favorecer la recarga de los acuíferos. Según precisó el referente olivícola, más del 87% del sector está tecnificado y cuenta con sistemas de riego por goteo. Por ese motivo, consideró que, si las precipitaciones se desarrollan sin provocar daños importantes, podrían representar una oportunidad para mejorar la disponibilidad de agua.

Sin embargo, el escenario también presenta riesgos inmediatos. Fernández mencionó las crecientes que suelen afectar año a año los caminos rurales, especialmente en Sarmiento, donde se encuentra uno de los principales polos olivícolas de la provincia. Los daños en esas vías pueden complicar la circulación y el funcionamiento de los establecimientos productivos si se agrava la situación, un escenario que no se descarta conforme las estimaciones que se están haciendo sobre el fenómeno y su impacto en la provincia.

Ante esa situación, desde la Cámara Olivícola indicaron que mantienen un diálogo permanente con el área de Hidráulica para abordar los inconvenientes que se presentan. La preocupación está puesta en que los episodios de lluvias intensas terminen agravando las dificultades operativas en plena actividad productiva.

A los riesgos asociados con El Niño se suman los efectos de las últimas heladas, que ya permiten anticipar un panorama menos favorable para la próxima campaña. Fernández estimó que la producción olivícola podría registrar una merma cercana al 30% durante 2027, como consecuencia de esos eventos climáticos.

“Avizoramos un escenario complejo para 2027, con una merma que ronda el 30% producto de las últimas heladas que se sentirá en el sector”, advirtió.

El reclamo de asistencia para productores olivícolas sin importar su tamaño

Frente a las dificultades que se proyectan, la Cámara Olivícola busca que las autoridades provinciales contemplen medidas de acompañamiento para las empresas y los productores afectados. Entre los planteos figura la posibilidad de declarar la Emergencia Agropecuaria y disponer de herramientas que permitan aliviar el impacto económico de las pérdidas.

“Espero que puedan atender al pequeño y al gran productor, y que nos alivien de la carga tributaria de alguna forma para sortear el año entrante”, expresó.

La posibilidad de acceder a beneficios fiscales o a otras herramientas de apoyo cobra relevancia ante una campaña que podría combinar menores volúmenes de producción con dificultades derivadas de los fenómenos climáticos. Para el sector, el desafío será sostener la actividad y atravesar el próximo ciclo con herramientas que permitan amortiguar las pérdidas que ya son una realidad.