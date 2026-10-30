La uva de mesa sanjuanina, protagonista en Europa y de la mano de INTA San Juan

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Juan del INTA representó a la provincia y al país en el 11° Simposio Internacional de Uvas de Mesa en Murcia. Investigadoras locales demostraron ante los mercados más exigentes el enorme potencial y la adaptabilidad de 9 variedades de uva cuyana para consumo en fresco, pasas y jugos.

Desde nuestra Estación Experimental Agropecuaria San Juan del INTA seguimos demostrando que la investigación local es el motor para el desarrollo del sector vitícola. A principios de octubre, el trabajo científico que se hace en la provincia pisó fuerte en el 11th International Table Grapes Symposium, realizado en Murcia, España. Este simposio es una cumbre global donde se reúne lo más destacado del sector: investigadores, productores y expertos internacionales que delinean el futuro de la viticultura.

Durante el evento, los ejes de debate apuntaron a los mismos desafíos que enfrentamos a diario en nuestros valles: la innovación en genética (buscando nuevas variedades que marquen tendencia de consumo), la sostenibilidad (con técnicas de cultivo eficientes para hacer frente al cambio climático en zonas áridas) y el uso de tecnología de punta orientada a la postcosecha, automatización y biotecnología.

Argentina, y puntualmente nuestra región, dijo presente a través del Equipo de Uva de Mesa y Pasa del Centro Regional Mendoza-San Juan INTA. Para llevar la voz de Cuyo viajaron la Dra. Beatriz Pugliese, investigadora de nuestra EEA San Juan, y la Mg. Romina Molina, investigadora y extensionista de la EEA Junín. En representación del equipo que conforman junto a las mendocinas Ing. Agr. María Isabel Quiroga y Dra. Mariela Assof, expusieron dos trabajos sobre 9 variedades desarrolladas por INTA a través de un extenso programa de mejoramiento que suma más de 15 años de investigación y pruebas a campo. Allí hicieron hincapié en la notable adaptabilidad de estas variedades, ya que reúnen condiciones excepcionales no solo para el consumo en fresco, sino también para la elaboración de jugos y pasas.

La investigación sanjuanina y una exposición magistral La Dra. Pugliese, integró el selecto comité científico del evento. Además, la investigadora local brindó una exposición magistral sobre fisiología y el uso de fitohormonas de origen natural con impacto directo en la producción y en la calidad de los racimos, tanto a cosecha como en postcosecha.

El contingente que viajó a España reflejó, además, la necesaria articulación entre la ciencia, el sector productivo y el Estado. La comitiva incluyó a productores locales, representantes de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan y a Miguel Moreno, secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria del Ministerio de Producción provincial.