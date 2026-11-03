Tensión en la CTA San Juan: la oposición se bajó, pidió anular los comicios y despejó el camino para Quiroga en la conducción

La interna por la conducción de la CTA de los Trabajadores en San Juan está encaminada a sumar más rounds. Carla Costabile, candidata a secretaria general por la Lista 26 de Julio, confirmó que su espacio decidió retirarse de la contienda electoral y solicitar la nulidad de los comicios, a raíz de una serie de irregularidades que, según denunció, se produjeron desde el inicio del proceso. Todo indica que Patricia Quiroga está a paso de la conducción.

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La secretaria adjunta nacional de ASIJEMIN cuestionó especialmente la conformación de la Junta Electoral provincial. Según planteó, su presidenta es hermana de Quiroga, la candidata oficialista y actual secretaria general de UDAP. Para Costabile, esa relación pone en duda la imparcialidad del organismo encargado de garantizar la transparencia de la elección.

Nosotros entendemos que la Junta Electoral de San Juan no es imparcial", afirmó. En ese sentido, sostuvo que durante la jornada se rechazó a los fiscales de su espacio y se les impidió controlar el desarrollo de la votación en las mesas.

La dirigente también enumeró otras situaciones que, de acuerdo con su relato, se registraron este martes: urnas que no tenían las fajas de seguridad correspondientes o que estaban cerradas solamente con cinta, restricciones para ingresar a los cuartos oscuros y cambios de domicilio de votación a último momento. Además, aseguró que en la mesa instalada en la sede del sindicato se modificaron los padrones alrededor de las 10, con la entrega de un listado diferente al que tenían inicialmente.

"No nos dejaban entrar en el cuarto oscuro para corroborar que hubiese votos de nuestra lista, que la gente nos pudiera votar", denunció. También afirmó que algunos fiscales recibieron llamados a la Policía para que fueran retirados de los establecimientos.

Costabile anticipó que la oposición avanzará con los reclamos por las vías administrativas y que, si no obtiene respuestas, recurrirá a la Justicia. En ese sentido, aseguró que cuenta con documentación y registros de las situaciones denunciadas, certificados por un escribano público.

La votación sigue, pero la oposición se retira

Uno de los puntos que Costabile aclaró durante la entrevista es que, pese a la decisión de su lista, el acto electoral continúa. Las mesas permanecen abiertas y los afiliados de la CTA pueden concurrir a votar hasta las 17.

Sin embargo, confirmó que la Lista 26 de Julio se retira de la competencia, independientemente de la cantidad de votos que obtenga. "Nosotros nos bajamos", respondió cuando se le consultó si mantenían esa decisión incluso si el escrutinio reflejaba apoyos a su nómina.

De esta manera, la disputa por la conducción provincial quedó atravesada por el pedido de nulidad de la oposición y la postura de Patricia Quiroga, quien, a través de las comunicaciones institucionales de UDAP, sostuvo que las elecciones se desarrollan normalmente.

La líder del sindicato docente más grande de San Juan tiene el terreno allanado para conquistar la conducción de la CTA de los Trabajadores. A las 17 estará el resultado.