    • 3 de noviembre de 2026 - 20:06

    Elecciones de medio término en EEUU: alta participación en los estados clave por el control del Congreso

    Los demócratas buscan recuperar la Cámara baja y disputar el Senado en una jornada que funciona como examen nacional para la segunda presidencia de Donald Trump.

    Elecciones EEUU.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Estados Unidos vota este martes en unas elecciones de medio término que pondrán a prueba el control de Donald Trump sobre el Congreso. La jornada definirá los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 puestos del Senado y las gobernaciones de 36 estados. Los comicios son una especie de examen nacional para el mandatario, en un escenario marcado por el malestar ante el costo de vida, la inflación y el conflicto con Irán.

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    Los primeros centros de votación cerrarán a las 18 (hora del Este) en Indiana y Kentucky, y desde ese momento comenzarán a conocerse los primeros resultados. Alaska será el último estado en concluir la votación, a la 1 de la madrugada.

    Los demócratas buscan recuperar la Cámara baja y mantienen opciones de disputar el Senado, hoy bajo mayoría republicana de 53 a 47. Para controlar ambas cámaras necesitan sumar tres bancas en Representantes y obtener una ganancia neta de cuatro escaños en el Senado. Una derrota republicana limitaría la agenda legislativa de Trump y abriría la puerta a investigaciones parlamentarias sobre su administración.

    La campaña tuvo una inversión publicitaria superior a USD 11.000 millones y más de 57 millones de votantes anticipados antes de la jornada electoral. Las proyecciones de Decision Desk HQ prevén una Cámara con 241 demócratas frente a 194 republicanos, y un Senado con mayoría demócrata de 52 a 48. Sin embargo, varias contiendas siguen abiertas en estados como Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Alaska.

    La expectativa también se concentra en la aceptación de los resultados, luego de que Trump volviera a cuestionar sin pruebas la integridad de procesos electorales anteriores. El presidente seguirá el escrutinio desde la Casa Blanca a partir de las 19:00 (hora local), tras una gira de campaña con actos en territorios republicanos donde los demócratas buscan ampliar su presencia.

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