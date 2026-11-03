Elecciones de medio término en EEUU: alta participación en los estados clave por el control del Congreso

Los demócratas buscan recuperar la Cámara baja y disputar el Senado en una jornada que funciona como examen nacional para la segunda presidencia de Donald Trump.

Estados Unidos vota este martes en unas elecciones de medio término que pondrán a prueba el control de Donald Trump sobre el Congreso. La jornada definirá los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 puestos del Senado y las gobernaciones de 36 estados. Los comicios son una especie de examen nacional para el mandatario, en un escenario marcado por el malestar ante el costo de vida, la inflación y el conflicto con Irán.

Los primeros centros de votación cerrarán a las 18 (hora del Este) en Indiana y Kentucky, y desde ese momento comenzarán a conocerse los primeros resultados. Alaska será el último estado en concluir la votación, a la 1 de la madrugada.

Los demócratas buscan recuperar la Cámara baja y mantienen opciones de disputar el Senado, hoy bajo mayoría republicana de 53 a 47. Para controlar ambas cámaras necesitan sumar tres bancas en Representantes y obtener una ganancia neta de cuatro escaños en el Senado. Una derrota republicana limitaría la agenda legislativa de Trump y abriría la puerta a investigaciones parlamentarias sobre su administración.

La campaña tuvo una inversión publicitaria superior a USD 11.000 millones y más de 57 millones de votantes anticipados antes de la jornada electoral. Las proyecciones de Decision Desk HQ prevén una Cámara con 241 demócratas frente a 194 republicanos, y un Senado con mayoría demócrata de 52 a 48. Sin embargo, varias contiendas siguen abiertas en estados como Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Alaska.