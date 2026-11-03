    • 3 de noviembre de 2026 - 18:35

    Argentina y EE. UU. negocian un acuerdo estratégico para impulsar la minería de uranio y la tecnología nuclear

    Funcionarios nacionales mantuvieron reuniones clave en Corea del Sur con representantes del gobierno estadounidense y la industria del sector.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de un alineamiento económico y geopolítico con las potencias occidentales, los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos avanzan en una agenda de cooperación nuclear. La iniciativa busca captar inversiones privadas, fomentar la minería de uranio, acelerar la tecnología de reactores modulares pequeños (SMR) y potenciar las exportaciones tecnológicas nacionales.

    Leé además

    una marca argentina de calzado premium pidio el concurso preventivo por deudas millonarias

    Una marca argentina de calzado premium pidió el concurso preventivo por deudas millonarias
    Cyber Monday en Adidas Argentina: la guía definitiva para cazar los mejores descuentos en la tienda oficial

    Cyber Monday en Adidas Argentina: la guía definitiva para cazar los mejores descuentos en la tienda oficial

    Las gestiones diplomáticas e industriales se llevaron a cabo durante la Conferencia Ministerial sobre Energía Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), celebrada a fines de octubre en la ciudad de Incheon, República de Corea. La comitiva argentina estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, y el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Juan Martín Campos, quienes expusieron un modelo de gestión basado en la apertura de mercados y el incentivo al capital privado.

    Durante el encuentro cumbre, las autoridades argentinas mantuvieron reuniones de alto nivel con funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU., una comitiva del Departamento de Energía encabezada por Michael Goff, y Carol Berrigan, vocera del Nuclear Energy Institute (NEI), entidad que agrupa a las principales corporaciones privadas del rubro en territorio estadounidense.

    Comercialización del RA-10 y minería de uranio

    En materia de infraestructura, las conversaciones bilaterales priorizaron el esquema comercial del reactor multipropósito RA-10, cuya puesta en marcha operacional está programada para 2027. La estrategia oficial contempla incorporar capital privado para multiplicar la producción de radioisótopos medicinales de alta complejidad y abrir nuevos mercados de exportación.

    "La Argentina desarrolló durante más de siete décadas capacidades nucleares reconocidas internacionalmente. Hoy tenemos una oportunidad concreta de convertir ese conocimiento en proyectos de mayor escala, con inversión privada, exportaciones y empleo calificado", destacó Ramos Napoli sobre los objetivos del plan.

    La agenda técnica incluyó además el desarrollo de la minería de uranio local, el fortalecimiento del ciclo de combustible nuclear y el despliegue de reactores modulares de menor escala.

    Armonización regulatoria en la región

    Ambas delegaciones remarcaron la necesidad de impulsar un marco de armonización regulatoria en América Latina que agilice los trámites burocráticos y reduzca los costos de licenciamiento, otorgando previsibilidad jurídica a los inversores internacionales sin alterar los estándares globales de seguridad nuclear.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El festival se realizará del 12 al 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro y reunirá 75 proyectos musicales.

    Lollapalooza Argentina 2027 reveló su grilla día por día: quién toca cada jornada

    La titular del FMI, Kristalina Georgieva.

    Georgieva elogió el rumbo económico de Argentina y lanzó una fuerte advertencia contra el populismo

    cambia el calendario de vacunacion infantil en argentina: como se aplicara la nueva dosis seis en una

    Cambia el calendario de vacunación infantil en Argentina: cómo se aplicará la nueva dosis seis en una

    tragedia en nueva zelanda: una argentina de 37 anos murio tras chocar contra un camion

    Tragedia en Nueva Zelanda: una argentina de 37 años murió tras chocar contra un camión