Las claves de la victoria demócrata en EEUU: economía, guerra con Irán y fuga de votantes jóvenes e hispanos

Los demócratas ganaron el control de ambas cámaras del Congreso al capitalizar el malestar por el costo de vida y el rechazo a Trump, incluso en estados que el presidente había ganado con comodidad en 2024.

La victoria demócrata en las elecciones de medio término se apoyó principalmente en el malestar económico, el rechazo a la guerra en Medio Oriente y el retroceso de sectores del Partido Republicano. El resultado dejó al partido con el control simultáneo de la Cámara de Representantes y el Senado.

Un mapa electoral alterado. Los votantes castigaron a los candidatos republicanos en territorios competitivos y en estados históricamente afines a ese partido. Georgia, Nuevo Hampshire y Carolina del Norte se sumaron a Iowa, Kansas, Texas y Carolina del Sur. En Iowa, Ohio y Texas, los demócratas ganaron elecciones al Senado y gobernaciones, pese a que Trump se había impuesto allí por 11 y 14 puntos en 2024.

Entre los resultados más destacados:

Texas: James Talarico , de 37 años, fue elegido senador, y Gina Hinojosa venció al gobernador Greg Abbott , con tres mandatos, y será la primera gobernadora latina del estado.

, de 37 años, fue elegido senador, y venció al gobernador , con tres mandatos, y será la del estado. Georgia: Jon Ossoff logró la reelección y Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación, convirtiéndose en la primera mujer negra electa gobernadora en el país.

logró la reelección y ganó la gobernación, convirtiéndose en la electa gobernadora en el país. Carolina del Norte: el ex gobernador Roy Cooper ganó el Senado.

el ex gobernador ganó el Senado. Nuevo Hampshire: Chris Pappas obtuvo su banca y será el primer senador abiertamente gay .

obtuvo su banca y será el . Ohio: Sherrod Brown arrebató un escaño republicano en el Senado y Amy Acton derrotó a Vivek Ramaswamy en la gobernación.

arrebató un escaño republicano en el Senado y derrotó a en la gobernación. Kansas: Adam Hamilton superó al senador Roger Marshall .

superó al senador . Carolina del Sur: la pediatra Annie Andrews, en su primera candidatura, venció a Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham y postulante elegida por Trump. El costo de vida, un plebiscito sobre Trump. El presidente había pedido repetidamente a los votantes que imaginaran que él aparecía en la boleta, y la respuesta se tradujo en derrotas para sus aliados. Según la encuesta de votantes de Associated Press, cerca de tres cuartas partes de los electores se sentían “enojados” o “insatisfechos” con el rumbo del país. Seis de cada diez atribuyeron los precios altos, en mayor medida, a las políticas de Trump; una proporción similar desaprobó su gestión y alrededor del 70% pidió que el Congreso establezca más controles y contrapesos sobre la presidencia.

Jóvenes e hispanos se alejaron del republicanismo. La base con la que Trump ganó en 2024 no se mantuvo intacta. En 2024, los menores de 30 años se repartieron casi en partes iguales entre Trump y Kamala Harris; ahora, cerca de siete de cada diez respaldaron al candidato demócrata de su distrito a la Cámara. Entre los votantes hispanos, solo alrededor de un tercio apoyó al republicano y cerca de seis de cada diez eligieron al demócrata, un cambio relevante si se considera que cuatro de cada diez habían votado a Trump dos años antes. Además, cerca de siete de cada diez hispanos dijeron que las políticas presidenciales empeoraron la economía.