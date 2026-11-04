Fernando Ocampo Bravo, a Diario de Cuyo: "Los demócratas protagonizaron un tsunami político"

Las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos dejaron un nuevo mapa político en Washington. Lo que muchos analistas preveían como una contienda reñida terminó transformándose en un verdadero temblor político que le arrebató al Partido Republicano el control del Congreso y dejó a la Casa Blanca en una posición de vulnerabilidad defensiva para los dos años restantes del segundo mandato de Donald Trump.

El triunfo demócrata en Estados Unidos abrió lecturas políticas en San Juan: el PJ apuntó a Milei, el PRO al fin del "cheque en blanco" a Trump y el bloquismo a las oportunidades

En diálogo con la prensa, el analista internacional Fernando Ocampo Bravo ofreció un diagnóstico tajante sobre lo sucedido en las urnas. Para el especialista, los comicios legislativos sirvieron como una evaluación directa a la gestión del mandatario. “Para mí está claro que funcionó como un termómetro y un plebiscito; el batacazo que dio el Partido Demócrata ante los republicanos fue bastante grande”, afirmó. En su lectura de los hechos, Ocampo Bravo graficó la dimensión de los resultados sin rodeos: “Los demócratas protagonizaron un tsunami político, se adueñaron totalmente del Congreso y fue un duro revés para Donald Trump que compromete el final de su presidencia”, explicó en contacto con Diario de Cuyo.

El vuelco electoral no ocurrió de la noche a la mañana, sino que responde a factores económicos y de política exterior que calaron hondo en el bolsillo y la opinión pública estadounidense. Ocampo Bravo identificó con claridad los ejes centrales que movilizaron a la ciudadanía hacia la oposición: “Primero la inflación, la inflación galopante y el aumento de los combustibles... no puede ser que la nafta estuviera a tres dólares el galón hace un par de años y ahora esté a más de seis dólares”.

A la presión del costo de vida se le sumó el descontento por el rumbo internacional. “Prolongaron mucho la guerra con Irán y todavía no hay nada cierto; para mí fueron algunos de los principales temas que marcaron la variante con los votantes”, detalló el analista.

El desencanto popular se vio reflejado en el avance demócrata incluso en territorios históricamente conservadores. La oposición logró imponerse en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Ohio, dinamitando además bastiones que parecían inexpugnables. “Lo más complicado para el oficialismo fue la caída de bastiones eternos republicanos como Texas, Iowa o Kansas, donde en este último un demócrata no ganaba un escaño al Senado desde 1932. Fue un batacazo histórico”, remarcó Ocampo Bravo.

Un nuevo equilibrio de poder en el Congreso

Con la renovación parcial de las bancas, el balance legislativo cambiará de color de manera determinante a partir de enero, cuando comience el nuevo periodo de sesiones. El Partido Demócrata asumirá la mayoría en el Senado —alcanzando 54 escaños frente a 44 republicanos— y tomará el mando de la Cámara de Representantes con más de 230 bancas.

Sin embargo, Ocampo Bravo aclaró que el impacto institucional no será inmediato en lo financiero: “Realmente no le afecta de inmediato porque hasta el 31 de diciembre la Cámara de Representantes y el Senado siguen siendo republicanos, y el presupuesto (budget) anual aprobado para 2027 va a ser republicano. El verdadero problema va a ser el 2028; ahí se va a notar”.

La gran incógnita que se abre para los dos años finales de la presidencia de Trump es la gobernabilidad. Tras dos años de hegemonía republicana en el Capitolio, la Casa Blanca se enfrentará a un freno institucional permanente y a la amenaza latente de comisiones investigadoras. “Con esta situación, los demócratas prometen abrir investigaciones en contra de Trump, de su familia, de su gobierno y sus funcionarios, además de revisar la conveniencia de seguir financiando la guerra en Irán”, anticipó el analista, recordando que la oposición mantendrá la presión sobre un presidente de 80 años que ya no puede reelegirse y que “demostró que no tiene nada que perder”.

Ante la perspectiva de un estancamiento parlamentario y el posible uso recurrente del veto presidencial por parte de Trump, Ocampo Bravo ironizó sobre la postura del mandatario: “Trump dijo que está dispuesto a trabajar con los demócratas y llegar a acuerdos, pero sale su faceta de inversor inmobiliario que dice una cosa, blufea y termina haciendo otra. Además, se desmarcó rápido diciendo que si él hubiera estado en la papeleta el resultado habría sido diferente. La realidad es que hay que abrocharse los cinturones: va a ser una guerra constante entre el Ejecutivo y el Congreso”.

¿Qué pasa con la Argentina y el factor Milei?

El escenario político en Washington repercute directamente en la diplomacia argentina, dado el alineamiento automático y el estrecho vínculo político que el presidente Javier Milei construyó con Donald Trump.

Al evaluar las consecuencias para la Casa Rosada, Ocampo Bravo llevó tranquilidad en el corto plazo, aunque marcó matices pensando en el futuro. “Un cambio en la mayoría legislativa no va a implicar una modificación automática en la relación bilateral entre Milei y Trump. En lo inmediato el presupuesto norteamericano está cerrado para 2027 y las variables comerciales se mantendrán”, explicó.

No obstante, el analista advirtió que el margen de maniobra de Washington para otorgar rescates o giros extraordinarios podría achicarse de cara al tramo final del mandato: “Si Milei repite en el poder más allá de 2027, hacia 2028 claramente podrían verse cambios o mayores condicionamientos en las partidas presupuestarias que Washington pueda enviar para acolchonar el dólar o favorecer financieramente a la Argentina, ya que cualquier asistencia requerirá el visto bueno de un Congreso controlado por la oposición”.