"El niño del cajoncito": la leyenda urbana que desafía al tiempo en las profundidades de Valle Fértil

En las entrañas del departamento Valle Fértil , donde el paisaje serrano impone su majestuosidad y el tiempo parece transcurrir a un ritmo diferente, sobrevive uno de los relatos más enigmáticos y arraigados de la cultura popular local. A pocos kilómetros del apacible paraje de La Majadita, bordeando el camino que conduce hacia Los Bretes, se encuentra una pequeña cueva que alberga un secreto custodiado con recelo durante décadas.

Se trata de "El niño del cajoncito" , una leyenda urbana que se transmite de padres a hijos, cruzando las barreras generacionales sin perder un ápice de su halo de misterio.

El escenario del relato es de una sencillez austera: una oquiedad en la roca elegida casi caprichosamente por su accesibilidad para quienes conocen la ruta, pero lo suficientemente recatada para pasar desapercibida ante el viajero distraído.

En su interior descansa un diminuto cajón de maderas oscurecidas y carcomidas por el paso del tiempo y las inclemencias climáticas. Dentro de él, los restos óseos que perduran —principalmente pequeñas vértebras que a simple vista delatan la pertenencia a un bebé recién nacido, sin rastros de cráneo o extremidades— son el único testimonio físico de una historia cuyo origen exacto nadie puede datar con precisión.

Las versiones sobre cómo llegaron esos restos a ese rincón de las sierras varían según a quién se le consulte. Algunos pobladores más antiguos transmiten el relato de que fue un baqueano quien los descubrió fortuitamente tras una crecida histórica del río; otros sugieren que se trata de vestigios arqueológicos pertenecientes a comunidades de pueblos originarios que habitaron la región.

Sin embargo, la falta de registros escritos, de cruces cristianas o de inscripciones formales convierte al sitio en un territorio donde la fe popular y el folclore oral se funden en una sola narrativa. Antiguos habitantes de la zona, como el recordado Don Ventura Ortiz o Doña Blanca Costa de Molina —quien con más de ochenta años conservaba una memoria prodigiosa—, solían relatar que esos restos ya se encontraban allí desde su más tierna infancia, confirmando que el enigma es más antiguo que los propios memoriosos del lugar.

Devoción popular y un pacto de silencio comunitario

Lejos de tratarse de un punto formal de culto institucional, el respeto por el sitio se manifiesta a través de ofrendas espontáneas y cotidianas. Manos anónimas depositan periódicamente restos de sebo de velas y encienden fuegos para "alumbrar el alma" del pequeño, acompañando el ritual con breves oraciones. En las inmediaciones, detalles conmovedores como un pequeño osito de peluche descolorido demuestran que la empatía humana logra trascender el tiempo y el olvido.

La tradición oral le ha conferido además un cariz milagroso: no faltan quienes aseguran haber recibido ayuda para encontrar animales extraviados en la inmensidad del monte o para apaciguar las furiosas crecidas estivales del río durante la época de lluvias.

Para los vecinos de La Majadita y sus alrededores, cuidar "El cajoncito" es mucho más que preservar una curiosidad histórica; representa un pacto tácito de protección comunitaria. Los lugareños resguardan celosamente el lugar frente a la curiosidad de los turistas o los riesgos de la intemperie, evitando la profanación de un espacio que sienten como propio porque crecieron respetándolo.

Las verdaderas respuestas sobre el origen de este niño permanecen sepultadas bajo el silencio cómplice de quienes prefieren mantener viva la magia de la leyenda antes que disiparla con certezas científicas, convirtiendo este rincón de Valle Fértil en un símbolo eterno de la memoria colectiva sanjuanina.

Fuente: video realizado por el fotoreportero Marcos Carrizo