Tragedia aérea en Valle Fértil: Gendarmería reconstruirá el vuelo del helicóptero

A más de tres meses del accidente aéreo que dejó siete muertos en el Parque Provincial Ischigualasto , la investigación judicial tendrá una nueva instancia clave. El próximo viernes 13 de noviembre, especialistas de Gendarmería Nacional realizarán una pericia en el lugar del siniestro para reconstruir el recorrido completo del helicóptero desde su partida en Pocito hasta el momento del impacto.

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El procedimiento estará a cargo de personal científico especializado en aeronáutica y accidentología aérea. Así lo confirmó el fiscal Federal de San Juan, Francisco Maldonado , quien explicó que la Provincia facilitará un helicóptero de la Dirección de Aeronáutica para trasladar a los profesionales hasta la zona del accidente.

La medida apunta a reunir información directamente en el terreno y complementar los registros que ya tiene la Fiscalía. Según Maldonado, el GPS de la aeronave permitió reconstruir el trayecto y registró cada dos minutos parámetros como la velocidad y la altitud del helicóptero.

Otro avance importante se produjo con la extracción de los datos de la caja negra , un procedimiento que se realizó en Washington, Estados Unidos. Según confirmó el fiscal, fue posible recuperar tanto las grabaciones de la cabina de vuelo como los parámetros técnicos que la aeronave registró automáticamente durante el recorrido.

La información ya fue trasladada a la Argentina y quedó en manos de la Junta de Seguridad en el Transporte, con sede en Córdoba. El organismo tendrá a su cargo el análisis técnico de los registros y, de acuerdo con las estimaciones del fiscal, las primeras conclusiones podrían comenzar a conocerse en un plazo de entre 20 y 25 días.

Los resultados también serán compartidos con la unidad fiscal para incorporarlos al conjunto de pruebas reunidas en la causa.

Los restos del helicóptero seguirán en Ischigualasto

Mientras avanzan los estudios, el fuselaje y las demás partes de la aeronave permanecen en el lugar del impacto. La Fiscalía solicitó una medida de no innovar por un plazo inicial de 60 días, con el objetivo de preservar los restos hasta que se completen los análisis técnicos y la pericia de Gendarmería.

Una vez concluidas esas instancias, está previsto que el helicóptero sea retirado con intervención de esa fuerza y colaboración de la empresa propietaria, JASFLY S.A.. Los restos serían trasladados a una dependencia de Gendarmería para garantizar su conservación ante la posibilidad de que sea necesario examinar alguna pieza posteriormente.

La investigación también avanzó con testimonios de personas que llegaron al lugar, estuvieron cerca del accidente o recibieron la señal de alerta. A eso se sumaron informes meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional, imágenes satelitales y registros de las condiciones climáticas en la zona.

Además, se analizaron los teléfonos celulares de las víctimas para intentar recuperar posibles grabaciones previas al impacto. Sin embargo, el estado de los dispositivos impidió obtener información de utilidad.

Todavía no hay una causa confirmada del accidente

Pese a las medidas realizadas, la Justicia todavía no pudo establecer qué provocó la caída del helicóptero. Las pericias deberán determinar si existió una falla técnica, un problema relacionado con las condiciones del vuelo o algún otro factor que explique el siniestro.

Maldonado indicó que las familias de las siete víctimas fueron informadas sobre los avances y las distintas medidas de investigación. También aclaró que, por el momento, no estaba habilitada procesalmente la posibilidad de que se constituyeran como querellantes, debido a que no hay una persona determinada bajo investigación.

El accidente ocurrió el 29 de julio, cuando un helicóptero Bell 412 EP, matrícula LV-KGR, perteneciente a JASFLY S.A., se estrelló dentro del Parque Provincial Ischigualasto. Murieron sus siete ocupantes: el entonces subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; los bomberos Rubén Castro y Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta; y el piloto Matías Valenzuela.

A más de tres meses de la tragedia, la reconstrucción del vuelo y el análisis de la caja negra serán dos instancias centrales para intentar determinar qué ocurrió durante el trayecto y establecer las causas del accidente.