Murió Diego Benítez: qué se sabe de su deceso

La Justicia busca establecer cómo se produjo la lesión y si fue autoinfligida, como señalaron algunos vecinos.

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La investigación por la muerte de Diego Benítez, de 38 años, se centra en determinar cómo sufrió la herida en el cuello que derivó en su fallecimiento durante la noche de este jueves. El hombre murió mientras era trasladado en ambulancia al Hospital de Fátima, después de ser asistido en el barrio A-4 de Posadas, Misiones.

El episodio ocurrió alrededor de las 20, en inmediaciones de las calles Chingolo y 176. Efectivos de la Comisaría 11, dependiente de la Unidad Regional X, acudieron al lugar tras un llamado al sistema de emergencias 911.

Al llegar, los policías encontraron al hombre con una lesión sangrante y a varios vecinos en las inmediaciones. En el marco de las primeras averiguaciones, algunas personas manifestaron que Benítez se habría provocado la herida con un destornillador. Esa versión forma parte de las hipótesis que se buscan esclarecer y aún debe ser confirmada por la investigación.

Según los datos preliminares, cuando arribaron las patrullas, el hombre intentó alejarse del lugar. Los efectivos lo alcanzaron y solicitaron asistencia médica. Sin embargo, falleció durante el traslado al hospital.