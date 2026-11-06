Una nena de 10 años fue atropellada por un camión municipal cuando iba a la escuela y murió

Una nena de 10 años murió luego de ser atropellada por un camión municipal de la localidad de Junín, en Mendoza .

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El trágico hecho ocurrió cerca de las 7.45. La víctima fue identificada como Martina Trinidad Oliva Lucero y se dirigía en bicicleta a la Escuela N.º 1-176 Alas Argentinas cuando un camión la embistió.

Como consecuencia del impacto, la nena, que iba acompañada por su padre, sufrió heridas de gravedad. Pese a los esfuerzos médicos, Lucero murió horas más tarde.

El conductor del camión, un empleado municipal de 63 años, fue sometido a un control de alcoholemia , que según los registros policiales, dio negativo.

Tras el hecho, el personal policial junto a la Policía Científica, continúan con la investigación para determinar las condiciones en la que circulaba el camión y la bicicleta al momento del impacto.

La emotiva despedida a la nena de 10 años que murió atropellada

En las últimas horas, la Escuela a la que asistía la nena de 10 años difundió un comunicado tras el trágico hecho: “La comunidad educativa acompaña a la familia, compañeros y seres queridos, y comparte con ellos este doloroso momento”.

“Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra comunidad”, cerró en su comunicado la institución a la que asistía Martina.

Docentes y compañeros también la despidieron en redes sociales. “Siempre recordaré tu beso al llegar a la escuela, mi querida Martina”, escribió una maestra.

“Siempre estarás en nuestros corazones y te recordaremos con tu dulzura, tus anécdotas, tu risa contagiosa y tus charlas”, sumó otra docente de la Escuela Alas Argentinas.

Sus padres, Romina y Facundo también recibieron mensajes de apoyo. “Mi más sentido pésame Romi y Facundo. Dios les de el consuelo que necesitan”, redactó una mujer un posteo de la noticia.