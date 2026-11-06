Una pareja robó el celular de una agente penitenciaria: el hombre fue condenado a cinco meses de prisión efectiva

Un hombre fue condenado a cinco meses de prisión efectiva por el robo de elementos del interior de un automóvil en Rivadavia, mientras que la mujer que lo acompañaba obtuvo la suspensión del juicio a prueba por un año.

Detuvieron a una pareja tras un allanamiento en Rawson por vender cocaína y les secuestraron $3,5 millones

Momentos de tensión en Media Agua: un auto ardió en llamas y una pareja logró escapar a tiempo

El hecho ocurrió el martes 3 de noviembre, frente al Servicio Penitenciario , y ambos sospechosos fueron detenidos cuando intentaban escapar con los objetos sustraídos.

La investigación se inició alrededor de las 18:15, en calle Martín Fierro, cuando un Fiat Uno negro, propiedad de una trabajadora del Servicio Penitenciario, se encontraba estacionado en las inmediaciones de su lugar de trabajo.

La damnificada recibió un aviso de que dos personas intentaban abrir las puertas del vehículo y habían sustraído un teléfono celular, documentación personal y un equipo de audio . Al enterarse, salió del establecimiento junto a algunos compañeros y comenzó a perseguir a los sospechosos.

En ese momento intervino un móvil del Comando Radioeléctrico Oeste que circulaba por la zona. Los efectivos observaron cuando uno de los sospechosos le entregaba a la mujer que lo acompañaba un elemento robado del automóvil , que posteriormente fue identificado como el teléfono celular de la damnificada.

Ambos fueron aprehendidos en el lugar y, tras la denuncia de la víctima, se dio intervención a las autoridades judiciales, que dispusieron el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Las condenas por el robo en Rivadavia

Como resultado de la investigación, Renzo Miguel Hernández Garro fue condenado a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo, mediante un acuerdo de juicio abreviado. Además, fue declarado reincidente y se dispuso su prisión preventiva.

Por su parte, Celeste Denise Cortez obtuvo la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. Entre las condiciones impuestas, deberá realizar una reparación simbólica de $30.000 destinada a FUNDAME, que tendrá que abonar dentro de los próximos 30 días.

También deberá cumplir 90 horas de trabajos comunitarios durante un plazo de ocho meses en la Municipalidad de Rivadavia.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con la intervención de la ayudante fiscal Verón.