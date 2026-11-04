    • 4 de noviembre de 2026 - 20:09

    Momentos de tensión en Media Agua: un auto ardió en llamas y una pareja logró escapar a tiempo

    El conductor y su novia lograron salir del auto antes de que las llamas tomaran por completo el vehículo. Mirá el vídeo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de extrema tensión y dramatismo se vivieron durante las primeras horas de este miércoles en las calles del barrio Patiño, cuando un automóvil sufrió un voraz incendio. Una joven pareja que viajaba a bordo del vehículo logró abandonar el habitáculo segundos antes de que la situación derivara en una tragedia.

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    El siniestro se desencadenó cerca de las 4 de la mañana. Según el testimonio de los frentistas de la zona, el fuego comenzó a expandirse de forma repentina sobre el rodado, obligando al conductor y a su acompañante a actuar con extrema rapidez para salir ilesos.

    Momentos de tensión

    En medio del pánico, el joven comenzó a golpear desesperadamente las puertas y ventanas de las viviendas linderas en busca de auxilio. Un vecino del lugar relató que, al salir a la calle, se encontró con el automovilista solicitando agua de forma urgente para intentar contener el avance del fuego, que ya amenazaba con consumir la totalidad del vehículo.

    Ante la emergencia, varios residentes del barrio se solidarizaron y colaboraron arrojando baldes de agua hasta que lograron sofocar las llamas y controlar el peligro. Afortunadamente, tanto el muchacho como su novia resultaron completamente ilesos tras el dramático episodio.

    Posteriormente, los mismos vecinos del barrio Patiño se encargaron de contactar a los familiares del conductor para darles tranquilidad e informarles sobre lo acontecido. Por estas horas, se investigan los motivos del incidente y no se descarta una falla mecánica o un cortocircuito en el sistema eléctrico del automóvil.

    Fuente: Diario de SW Sarmiento

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