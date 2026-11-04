Feriado por la visita de León XIV: qué pasará con la atención de los comercios en San Juan

La actividad comercial en San Juan tendrá un movimiento reducido el próximo lunes 9 de noviembre , feriado nacional en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina . Al menos así lo dispuso una de las cámaras que nuclea al sector en el Gran San Juan.

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La Cámara de Comerciantes Unidos comunicó que cada establecimiento podrá decidir si abre sus puertas , aunque anticipó que la mayoría de los negocios del centro y de las principales zonas comerciales de la provincia permanecerán cerrados.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que la decisión responde al contexto económico actual, los elevados costos operativos y el bajo movimiento registrado durante los últimos feriados.

De esta manera, los comerciantes tendrán libertad para definir si trabajan durante la jornada, de acuerdo con sus necesidades y la rentabilidad que pueda representarles abrir en un día no laborable.

Desde la Cámara aclararon que los establecimientos que decidan atender al público deberán cumplir estrictamente con la legislación laboral vigente y las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato de Empleados de Comercio.

La entidad remarcó que la apertura será optativa y que cada comerciante podrá evaluar sus propios costos y posibilidades.

En ese sentido, la Comisión Directiva de la Cámara de Comerciantes Unidos señaló que continúa trabajando para defender la sustentabilidad de los negocios locales y acompañar las decisiones que permitan cuidar tanto la rentabilidad como las fuentes de empleo.

Así, quienes tengan previsto realizar compras en el centro sanjuanino durante el lunes 9 deberán tener en cuenta que encontrarán una gran cantidad de locales cerrados, aunque algunos comercios podrán funcionar con normalidad bajo la modalidad establecida para los feriados.