    • 4 de noviembre de 2026 - 20:00

    Feriado por la visita de León XIV: qué pasará con la atención de los comercios en San Juan

    Una de las cámaras que nuclea a los comerciantes se expresó respecto a la apertura de locales el próximo lunes, feriado nacional decretado por el Gobierno nacional ante la visita del papa León XIV a la Argentina.

    COMERCIO PEATONAL (1)
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La actividad comercial en San Juan tendrá un movimiento reducido el próximo lunes 9 de noviembre, feriado nacional en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. Al menos así lo dispuso una de las cámaras que nuclea al sector en el Gran San Juan.

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    La Cámara de Comerciantes Unidos comunicó que cada establecimiento podrá decidir si abre sus puertas, aunque anticipó que la mayoría de los negocios del centro y de las principales zonas comerciales de la provincia permanecerán cerrados.

    A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que la decisión responde al contexto económico actual, los elevados costos operativos y el bajo movimiento registrado durante los últimos feriados.

    De esta manera, los comerciantes tendrán libertad para definir si trabajan durante la jornada, de acuerdo con sus necesidades y la rentabilidad que pueda representarles abrir en un día no laborable.

    Qué deberán tener en cuenta los comercios que abran

    Desde la Cámara aclararon que los establecimientos que decidan atender al público deberán cumplir estrictamente con la legislación laboral vigente y las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato de Empleados de Comercio.

    La entidad remarcó que la apertura será optativa y que cada comerciante podrá evaluar sus propios costos y posibilidades.

    En ese sentido, la Comisión Directiva de la Cámara de Comerciantes Unidos señaló que continúa trabajando para defender la sustentabilidad de los negocios locales y acompañar las decisiones que permitan cuidar tanto la rentabilidad como las fuentes de empleo.

    Así, quienes tengan previsto realizar compras en el centro sanjuanino durante el lunes 9 deberán tener en cuenta que encontrarán una gran cantidad de locales cerrados, aunque algunos comercios podrán funcionar con normalidad bajo la modalidad establecida para los feriados.

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