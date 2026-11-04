Desde Ambiente insisten en tirar la basura sólo en lugares habilitados: por qué es clave para la salud

La Secretaría de Ambiente volvió a poner el foco en la disposición responsable de los residuos y pidió evitar que la basura termine en sitios no autorizados.

Una bolsa abandonada en un descampado, residuos acumulados al costado de un camino o escombros depositados donde no corresponde pueden parecer acciones menores, pero terminan generando un problema que afecta al entorno y también a la salud. Por eso, desde la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan insistieron en utilizar únicamente los lugares habilitados para descartar los residuos.

El organismo provincial busca reforzar hábitos cotidianos vinculados con una disposición responsable de la basura, especialmente para evitar la formación de basurales improvisados en distintos espacios. El mensaje apunta tanto a los residuos domiciliarios como a aquellos elementos que, por sus características o volumen, requieren un tratamiento diferente.

La responsabilidad comienza desde el momento en que un residuo deja de utilizarse. Sacarlo en los horarios correspondientes, respetar los sistemas de recolección y no abandonar bolsas, restos o materiales en espacios públicos son algunas de las acciones que permiten reducir el impacto generado por una eliminación inadecuada.

Qué puede provocar arrojar basura donde no corresponde La acumulación de residuos no solamente modifica el aspecto de calles, terrenos y espacios naturales. Con el paso del tiempo puede convertirse también en un foco de contaminación y favorecer condiciones poco saludables para quienes viven o circulan por esos sectores.

Entre los principales problemas que pueden aparecer se encuentran: