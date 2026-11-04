Desde Ambiente insisten en tirar la basura sólo en lugares habilitados: por qué es clave para la salud

Una bolsa abandonada en un descampado, residuos acumulados al costado de un camino o escombros depositados donde no corresponde pueden parecer acciones menores, pero terminan generando un problema que afecta al entorno y también a la salud. Por eso, desde la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan insistieron en utilizar únicamente los lugares habilitados para descartar los residuos.
El organismo provincial busca reforzar hábitos cotidianos vinculados con una disposición responsable de la basura, especialmente para evitar la formación de basurales improvisados en distintos espacios. El mensaje apunta tanto a los residuos domiciliarios como a aquellos elementos que, por sus características o volumen, requieren un tratamiento diferente.
La responsabilidad comienza desde el momento en que un residuo deja de utilizarse. Sacarlo en los horarios correspondientes, respetar los sistemas de recolección y no abandonar bolsas, restos o materiales en espacios públicos son algunas de las acciones que permiten reducir el impacto generado por una eliminación inadecuada.
Qué puede provocar arrojar basura donde no corresponde
La acumulación de residuos no solamente modifica el aspecto de calles, terrenos y espacios naturales. Con el paso del tiempo puede convertirse también en un foco de contaminación y favorecer condiciones poco saludables para quienes viven o circulan por esos sectores.
Entre los principales problemas que pueden aparecer se encuentran:
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Acumulación de insectos y otras plagas alrededor de los residuos.
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Malos olores y deterioro de los espacios públicos.
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Dispersión de bolsas, plásticos y otros materiales por efecto del viento.
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Posible afectación del suelo y del entorno cuando se abandonan determinados residuos.
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Generación de microbasurales cuando otras personas comienzan a utilizar el mismo sitio para descartar basura.
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Riesgos para animales que pueden entrar en contacto o ingerir residuos abandonados.
Por eso, desde Ambiente remarcaron que utilizar los sitios habilitados permite que cada residuo ingrese al circuito correspondiente de recolección, tratamiento o disposición final.
Pequeños hábitos que ayudan a evitar basurales
Una parte importante del cuidado ambiental comienza dentro de cada vivienda. Antes de sacar algo a la calle o trasladarlo a otro sector, es importante identificar qué tipo de residuo es y evitar dejarlo en cualquier lugar por comodidad.
Algunas prácticas sencillas que ayudan son:
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Utilizar contenedores y lugares específicamente habilitados para el descarte.
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Respetar los días y horarios de recolección establecidos en cada zona.
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No abandonar bolsas en terrenos baldíos, banquinas, canales o espacios naturales.
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Evitar mezclar residuos que puedan requerir un tratamiento especial con la basura domiciliaria.
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Mantener los residuos contenidos hasta el momento de su recolección para impedir que se dispersen.
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Consultar a las autoridades correspondientes cuando se trate de elementos voluminosos o que no puedan descartarse mediante la recolección habitual.
Un problema ambiental que empieza con una decisión cotidiana
Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que el objetivo es fortalecer la responsabilidad individual y colectiva frente a los residuos. La gestión integral de los residuos urbanos está declarada de interés público en San Juan y apunta, entre otros objetivos, a evitar los basurales generados por el depósito de basura en sitios públicos y privados no habilitados.
La recomendación central es sencilla: no dejar residuos en lugares indebidos y utilizar los mecanismos de disposición disponibles en cada municipio. La prevención de nuevos focos de basura depende también de evitar que espacios que inicialmente están limpios terminen convirtiéndose en puntos habituales de descarte.