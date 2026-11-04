Ya se palpita la Fiesta Nacional de Santa Lucía: abrieron la convocatoria para artistas del departamento

Ya comienza a palpitarse la Fiesta Nacional de Santa Lucía. El área de Cultura abrió la convocatoria de artistas del departamento, en el rubro música y danza, que tendrán la posibilidad de actuar en alguno de los dos escenarios que se instalarán en el evento y que funcionarán las 3 noches.
Aún no está oficialmente confirmado cuándo se realizará la Fiesta Nacional de Santa Lucía, aunque calculan que será el 11, 12 y 13 de diciembre.
Dos escenarios en la Fiesta Nacional de Santa Lucía
Desde el municipio de Santa Lucía dijeron que este año calculan que alrededor de 40 artistas locales actuarán durante las 3 noches de la fiesta, ya que, como ocurrió el año pasado, funcionarán dos escenarios, el principal donde actuarán los músicos nacionales; y otro complementario para el arte local.
La convocatoria es abierta a músicos solistas o bandas que acrediten su domicilio en el departamento, pero también para bailarines. Aunque en este último caso podrán participar academias o grupos, y no bailarines independientes con un show particular
Inscripciones presenciales
Los artistas interesados en participar deberán inscribirse personalmente en la Dirección de Cultura (Córdoba 2137 Este), de lunes a viernes, de 7,30 a 13,30. Se pide llevar el Curriculum Vitae impreso y también enviar un video por Whatsapp al 2644108190.