    • 4 de noviembre de 2026 - 12:08

    Ya se palpita la Fiesta Nacional de Santa Lucía: abrieron la convocatoria para artistas del departamento

    Es en el rubro música y danza que estarán presentes en los dos escenarios que funcionarán durante las 3 noches de la Fiesta Nacional de Santa Lucía.

    Abrieron la inscripción de artistas locales para la Fiesta Nacional de Santa Lucía.

    Abrieron la inscripción de artistas locales para la Fiesta Nacional de Santa Lucía.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Ya comienza a palpitarse la Fiesta Nacional de Santa Lucía. El área de Cultura abrió la convocatoria de artistas del departamento, en el rubro música y danza, que tendrán la posibilidad de actuar en alguno de los dos escenarios que se instalarán en el evento y que funcionarán las 3 noches.

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    Dos escenarios en la Fiesta Nacional de Santa Lucía

    Desde el municipio de Santa Lucía dijeron que este año calculan que alrededor de 40 artistas locales actuarán durante las 3 noches de la fiesta, ya que, como ocurrió el año pasado, funcionarán dos escenarios, el principal donde actuarán los músicos nacionales; y otro complementario para el arte local.

    La convocatoria es abierta a músicos solistas o bandas que acrediten su domicilio en el departamento, pero también para bailarines. Aunque en este último caso podrán participar academias o grupos, y no bailarines independientes con un show particular

    Inscripciones presenciales

    Los artistas interesados en participar deberán inscribirse personalmente en la Dirección de Cultura (Córdoba 2137 Este), de lunes a viernes, de 7,30 a 13,30. Se pide llevar el Curriculum Vitae impreso y también enviar un video por Whatsapp al 2644108190.

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