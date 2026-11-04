Agentes del Servicio Penitenciario Provincial miden su resistencia, trabajo en equipo y tácticas en San Luis

Efectivos del Servicio Penitenciario Provincial participan en el 3º Congreso Internacional y Torneo de Fuerzas Especiales "Cóndor Negro - Desafío Urbano 2026".

Seis efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) representan a la provincia en San Luis durante el 3º Congreso Internacional y Torneo de Fuerzas Especiales "Cóndor Negro - Desafío Urbano 2026". Es la segunda participación consecutiva de la Fuerza en este evento que combina capacitación teórica avanzada con competencias operativas de máximo nivel exigencia.

El encuentro reúne a brigadas especiales y cuerpos de seguridad de diversas jurisdicciones e instituciones internacionales, constituyéndose en una plataforma clave para medir capacidades, intercambiar doctrinas de intervención y perfeccionar la respuesta ante contingencias complejas en el ámbito de la seguridad y el sistema penitenciario. Arrancó ayer 3 de noviembre y se extenderá hasta el 9 de este mes.

Formación teórica ante escenarios críticos La primera etapa de la cumbre está dedicada a la capacitación especializada e intensiva. En esta fase, los representantes de San Juan participan de seminarios dictados por expertos en temáticas altamente complejas, entre las que destacan:

Medicina táctica: protocolos de atención, estabilización y evacuación de heridos en ambientes de alto riesgo o bajo fuego hostil.

protocolos de atención, estabilización y evacuación de heridos en ambientes de alto riesgo o bajo fuego hostil. Tirador activo: estrategias y técnicas de neutralización inmediata frente a amenazas armadas en espacios concurridos o cerrados.

estrategias y técnicas de neutralización inmediata frente a amenazas armadas en espacios concurridos o cerrados. Crimen organizado en sistemas penitenciarios: análisis de dinámicas delictivas complejas, inteligencia penitenciaria y abordaje de bandas estructuradas en contextos de encierro. Esta instancia académica apunta a incorporar herramientas doctrinales y técnicas actualizadas para fortalecer los procedimientos de intervención diarios en la provincia.

Exigencia extrema: el torneo operacional Tras la fase de capacitación, la delegación sanjuanina afronta la competencia táctica, un certamen diseñado para llevar al límite la resistencia física, la precisión en el manejo de armamento y la cohesión operativa del equipo. El programa del certamen contempla pruebas de alta complejidad operativa: