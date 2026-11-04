    • 4 de noviembre de 2026 - 14:02

    El municipio de 9 de Julio y Cruz Roja firman un convenio para fortalecer la gestión de riesgos comunitarios

    Con este acuerdo, el municipio de 9 de Julio busca generar herramientas que permitan prevenir y actuar en situaciones de emergecia.

    Tras la firma de un acuerdo de colaboración, el municipio de 9 de Julio y la Cruz Roja trabajarán conjuntamente.

    Tras la firma de un acuerdo de colaboración, el municipio de 9 de Julio y la Cruz Roja trabajarán conjuntamente.

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    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de 9 de Julio selló una alianza institucional con la Cruz Roja Argentina Filial San Juan. La iniciativa abarca capacitaciones en primeros auxilios y RCP, la elaboración de protocolos de respuesta, simulación de emergencias y acciones preventivas para elevar la capacidad de resiliencia del departamento.

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    En un paso significativo hacia la consolidación de un territorio más seguro y preparado ante eventuales contingencias, el municipio de 9 de Julio formalizó la firma de un convenio marco de colaboración y trabajo conjunto con la Cruz Roja Argentina Filial San Juan. El acuerdo tiene como propósito fundamental reforzar el sistema local de gestión de riesgos y articular herramientas técnicas que permitan prevenir, mitigar y actuar de manera coordinada ante situaciones de emergencia.

    La alianza estratégica establece un abanico integral de líneas de acción. Entre las principales medidas acordadas, se contempla la diagramación e impartición de capacitaciones abiertas y especializadas en primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), la ejecución de simulacros y ejercicios de preparación periódicos, el diseño conjunto de protocolos de actuación, la puesta en marcha de campañas de prevención y el desarrollo de diversas intervenciones comunitarias.

    Integración al Comité de Operaciones de Emergencias

    Un aspecto central del convenio radica en la incorporación formal del conocimiento técnico y la experiencia histórica de Cruz Roja al Comité de Operaciones de Emergencias (COE) del departamento de 9 de Julio. A partir de esta colaboración, el organismo humanitario sumará su perspectiva especializada y metodológica a los espacios departamentales de planificación, evaluación y coordinación estratégica.

    La presencia de Cruz Roja en la mesa del COE posibilitará no sólo optimizar los tiempos de respuesta y la eficiencia en la asignación de recursos durante una crisis, sino también diagnosticar las vulnerabilidades específicas de los sectores más propensos a emergencias en la comuna.

    Intervenciones en el territorio de 9 de Julio

    El documento firmado prevé además la organización compartida de jornadas formativas, talleres de concientización, cursos abiertos a la ciudadanía, campañas de difusión en salud pública y operativos en terreno. Asimismo, se promueve la articulación directa con instituciones intermedias, uniones vecinales y organizaciones no gubernamentales del departamento cuando la magnitud o naturaleza de las intervenciones lo demande.

    Con esta firma, la gestión municipal de 9 de Julio busca afianzar un esquema preventivo integral que ponga el foco en la preparación previa de los vecinos y en la construcción de redes de contención local. Al sumar el respaldo institucional y el voluntariado de una entidad centenaria como Cruz Roja Argentina, el departamento fortalece sustancialmente su resiliencia comunitaria ante eventos adversos.

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