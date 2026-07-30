Tragedia aérea en Valle Fértil: la caja negra del helicóptero será enviada al fabricante y los resultados tardarán hasta 45 días

La investigación para esclarecer las causas del accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil continúa avanzando y una de las piezas centrales ya comenzó su recorrido. El fiscal federal Francisco Maldonado confirmó este jueves que la caja negra del helicóptero fue retirada por la autoridad aeronáutica y será enviada al fabricante de la aeronave para extraer la información almacenada durante el vuelo.

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Según explicó el funcionario judicial, el proceso demandará entre un mes y un mes y medio debido a la complejidad técnica que implica recuperar y analizar los registros. "Estimamos que los resultados podrían estar entre un mes y un mes y medio, dependiendo de la factibilidad técnica", señaló Maldonado.

El fiscal explicó que el objetivo de la causa es establecer con precisión qué provocó la caída del helicóptero y determinar si se trató de un accidente o si existió algún tipo de conducta que pueda derivar en responsabilidades penales. "Nuestro trabajo es develar si el hecho fue un simple accidente o si hay algún tipo de responsabilidad penal", sostuvo.

Para ello, la Fiscalía Federal trabaja sobre distintas líneas de investigación. Entre la documentación incorporada al expediente se encuentran el historial técnico de la aeronave, el plan de vuelo, los informes aeronáuticos y los testimonios de las personas que participaron tanto en la búsqueda como en el operativo desarrollado tras el siniestro.

Fiscalía ya solicitó la historia de vuelos a los aeropuertos correspondientes y a la empresa operadora, mientras que las fuerzas de seguridad resguardaron el área del siniestro y preservaron elementos personales bajo estricta cadena de custodia. Toda esta documentación, sumada a registros fotográficos y fílmicos, será integrada al expediente para esclarecer de manera fehaciente las causas del trágico accidente que enlutó a la provincia.

Autopsias, pericias y análisis toxicológicos

Maldonado también confirmó que, como ocurre habitualmente en este tipo de investigaciones, al piloto se le practicará un examen toxicológico. El funcionario destacó además el trabajo coordinado entre la Justicia Federal, la Policía de San Juan, Criminalística y los equipos de rescate, que primero localizaron el lugar del accidente, verificaron que no hubiera sobrevivientes y luego llevaron adelante el operativo para recuperar los cuerpos y preservar las pruebas.

Antes de que la aeronave fuera removida del lugar del accidente, permaneció bajo custodia hasta que la Junta de Investigación de Seguridad del Transporte Aéreo completó las primeras pericias. Durante ese procedimiento, los especialistas extrajeron la caja negra, un elemento considerado fundamental para reconstruir los últimos minutos del vuelo.

Sin embargo, Maldonado aclaró que las conclusiones de la investigación no dependerán exclusivamente de ese dispositivo. El informe final también se apoyará en las autopsias, las pericias técnicas sobre el helicóptero, fotografías, registros audiovisuales, planimetrías y toda la evidencia reunida durante la investigación para determinar qué originó una de las tragedias aéreas más graves de la historia reciente de San Juan.