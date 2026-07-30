"Se fue mi gran amigo": el conmovedor relato de la madre de Andrés Bosch, uno de los bomberos fallecidos en Valle Fértil

El dolor por la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil sigue dejando historias que conmueven. A menos de un día del accidente en el que murieron siete personas, entre ellas dos bomberos cordobeses, Blanca Bosch abrió su corazón para recordar a su hijo Andrés, coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y compartir cómo vivió las horas más difíciles de su vida.

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En una entrevista con Noticiero Doce , la mujer relató que se dirigía hacia la ciudad de Córdoba para realizarse estudios médicos cuando recibió un llamado que cambiaría todo. Viajaba junto a Simón, uno de los hijos de Andrés, cuando les avisaron que debían regresar de inmediato a la casa familiar.

"Primero pensamos en Fermín", recordó en alusión al otro hijo de Andrés. Sin embargo, aseguró que en ese instante sintió una intuición imposible de explicar. "Yo tengo ese sexto sentido de madre y digo: 'Le tenemos que avisar a Andrés, Andrés está en un helicóptero y le resulta fácil venir'".

Pocos segundos después, contó, una fuerte opresión en el pecho le hizo comprender que algo había ocurrido. "Dije 'Andrés está en un helicóptero' y sabía que era Andrés".

En medio del profundo dolor, Blanca confesó que todavía elige hablar de su hijo en presente. Explicó que Andrés pasaba gran parte de su vida viajando por distintas provincias debido a su trabajo en el combate de incendios forestales y que esa imagen le permite sobrellevar el duelo.

"En este momento Andrés sigue estando, para mí se fue de comisión". Con la voz quebrada, volvió a repetir esa frase que se convirtió en una forma de sostenerse frente a la pérdida.

"Andrés no está en San Juan, no está ahí donde está. Andrés está de comisión".

"Le puse plumas a las alas"

Durante la entrevista, Blanca también recordó la crianza de su hijo y la libertad con la que siempre buscó acompañarlo. "Le puse plumas a las alas. Si vos a un pájaro le enseñás a volar, no le podés cortar las alas".

Lo describió como un hombre generoso, solidario y profundamente comprometido con los demás. Contó que desde muy pequeño demostraba esa vocación de ayudar: cuando tenía apenas 12 años trabajaba en un vivero y destinaba parte de su sueldo a comprarle ropa a su hermano.

"Ese era Andrés, siempre apoyándome, defendiéndome", recordó. También destacó que era una persona inquieta, con múltiples habilidades y siempre dispuesta a compartir sus conocimientos.

"Andrés es de los que se sacan lo que tienen puesto para compartirlo". Y agregó: "Hay que recordarlo como una persona de bien. Andrés era muy humano".

El viaje que quedará para siempre

Entre tantos recuerdos, Blanca eligió rescatar uno especialmente feliz: el viaje a París que Andrés y su pareja le regalaron hace pocos meses para cumplir un sueño que ella había postergado durante años.

"Hacía tantos años que no me reía, y nos reímos tanto en ese viaje. Me quedo con todo eso, con lo bonito", expresó.

Al hablar de la ausencia que deja su hijo, no pudo contener la emoción. "Se fue mi gran amigo, mi paño de lágrimas, mi confidente, mi protector".

Un último deseo ligado a su pasión

Blanca también reveló cuál era la voluntad que Andrés había expresado para el día de su despedida. No quería velatorio, flores ni ceremonias religiosas.

Su deseo era ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en un incendio forestal, el lugar donde, según su madre, sentía que estaba cumpliendo la misión que había elegido para su vida.

"Era su pasión", concluyó Blanca, con la serenidad de quien intenta transformar el dolor en un homenaje al hombre que dedicó su vida a proteger la de los demás.