Ischigualasto cumple 55 años y lo celebra con un récord histórico: supera visitas y recaudación

El Parque Provincial Ischigualasto celebra este martes 3 de noviembre su aniversario número 55 y con expectativas superadas. En lo que va del año tuvo más visitas que en todo el 2025 y una mayor recaudación de fondos, lo que le permitió seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la comunidad de Valle Fértil.

Juan Pablo Teja Godoy, a cargo del Parque, dijo que en lo que va del 2026 Ischigualasto recibió unas 80.000 visitas, superando las recibidas en todo el 2025 que fueron unas 60.000. Y que paralelamente registró una mayor recaudación de fondos, pese a las condiciones climáticas que complicaron el normal desarrollo de las actividades. ‘Celebramos el aniversario con un saldo bastante positivo. En lo que va del año recibimos unas 80.000 personas y la facturación hasta ahora es de casi $1.500 millones, superando los $1.338 millones recaudados en todo el 2025, y con grandes expectativas de llegar a los $1.600 millones que era nuestro objetivo para el 2026’, dijo Teja Godoy.

El director del Parque destacó este balance positivo, teniendo en cuanta que las actividades en Ischigualasto tuvieron un arranque ‘complicado y con limitaciones’ por las condiciones climáticas.

Ischigualasto cerrados por las lluvias ‘Tuvimos un arranque de año con muchas lluvias. Durante enero y febrero fue muy complicado trabajar por este tema. En enero tuvimos el Parque abierto sólo durante 8 días, debido a las crecientes, y en febrero no más de 13 días. Podemos decir que la apertura del lugar arrancó normalmente en marzo, por lo que comenzamos muy cabizbajos y preocupados. Pero, nuestras expectativas fueron superadas’, sostuvo Teja Godoy.

Pese a un arranque preocupante, Ia actividad en Ischigualasto repuntó favorecida, en parte, por los diferente congresos, convenciones y eventos deportivos internacionales muy convocantes, organizados por el Gobierno de San Juan. ‘El Bureau trabajó muy bien en la provincia, lo que se tradujo en más visitas a Ischigualasto, ya que muchas de las personas que llegaron a participar de estas actividades quisieron conocer el Parque antes de irse. A esto se sumó un saldo positivo de las vacaciones de invierno en la provincia, y en Valle Fértil’, dijo el funcionario.