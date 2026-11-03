    • 3 de noviembre de 2026 - 10:20

    Los vecinos de Rivadavia contarán con un nuevo espacio para la práctica de diferentes disciplinas deportivas

    A pedido de los vececinos, el municipio de Rivadavia inició la construcción de un playón polideportivo en el Barrio CESAP.

    Rivadavia construye un nuevo espacio para que los vecinos practiquen deportes.

    Rivadavia construye un nuevo espacio para que los vecinos practiquen deportes.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    La transformación urbana y comunitaria de Rivadavia sumó una obra clave cuya necesidad surgió en una de las habituales visitas barriales del intendente Sergio Miodowsky. Este 2 de noviembre, el municipio inició la construcción de un playón polideportivo en el Barrio CESAP, pensado para responder al crecimiento del vecindario y brindar alternativas de recreación a niños, jóvenes y personas mayores.

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    Las trabajos comenzaron desde primera hora del día con el despliegue de maquinaria pesada encargada de realizar el movimiento y nivelación del suelo, el paso inicial para dar forma a una obra muy esperada en la zona.

    Ya inici&oacute; la obra del play&oacute;n polideportivo en el Barrio CESAP, en Rivadavia.

    Ya inició la obra del playón polideportivo en el Barrio CESAP, en Rivadavia.

    El compromiso oficial en Rivadavia

    La concreción de este proyecto se origina en una metodología de gestión directa. Hace casi un mes, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezó una de sus habituales visitas barriales al Barrio CESAP, un programa de cercanía orientado a escuchar de primera mano las inquietudes y la necesidad de infraestructuras prioritarias para la comunidad.

    Durante aquel encuentro, los residentes manifestaron de manera unánime la necesidad de disponer de un predio adecuado y protegido donde practicar deportes sin tener que desplazarse del barrio ni recurrir a espacios improvisados. Tras escuchar el reclamo, Miodowsky asumió el compromiso público de canalizar las demandas en un proyecto ejecutivo concreto. La rápida respuesta municipal se tradujo en el inicio efectivo de los trabajos a sólo semanas de aquella reunión.

    Equipamiento, iluminación y accesibilidad integral

    El futuro playón polideportivo está diseñado como un espacio multifuncional apto para albergar diversas disciplinas atléticas y recreativas (como fútbol, básquetbol y vóleibol, entre otras). Entre sus principales especificaciones técnicas se destacan:

    • Iluminación de tecnología LED: permitirá extender el uso de las instalaciones durante las horas nocturnas con alta eficiencia energética y mayor visibilidad.
    • Red de veredas perimetrales: se construirán nuevos senderos peatonales alrededor del predio para enmarcar el complejo, garantizando accesibilidad y seguridad para los peatones.
    • Seguridad y confort: la infraestructura general apunta a consolidar un entorno contenido y apto para el disfrute de todas las edades.

    Inversión y mano de obra 100% municipal

    Un aspecto sobresaliente del proyecto es su modelo de financiamiento y ejecución. La construcción se lleva a cabo íntegramente con fondos propios del municipio de Rivadavia y es concretada por personal municipal, optimizando los recursos públicos. Aunque desde el área de obras aún no se ha fijado una fecha definitiva para el corte de cintas e inauguración formal, el avance de las máquinas ya genera gran expectativa entre las familias del Barrio CESAP, quienes ven cada vez más cerca el sueño de contar con su propia plaza deportiva.

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