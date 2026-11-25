Víctor Hugo Salinas fue imputado por sustraer $684.360 de una de las alcancías del santuario de la Difunta Correa. Va a juicio.

El robo de una de las alcancías del santuario de la Difunta Correa terminó con un hombre detenido y con prisión preventiva efectiva. Se trata de Víctor Hugo Salinas, acusado de sustraer $684.360 del emblemático lugar de peregrinación ubicado en Vallecito, Caucete. Un dato que complicó su situación judicial es que registra cuatro condenas anteriores.

El caso fue informado por el fiscal Cristian Gerarduzzi, de la UFI Flagrancia, quien detalló que, tras la audiencia correspondiente, la Justicia resolvió que Salinas permanezca detenido con prisión preventiva efectiva.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría sustraído el dinero de una de las alcancías del santuario. El monto denunciado asciende a $684.360.

Tiene cuatro condenas anteriores y ya tiene fecha de juicio Uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta al momento de resolver su situación procesal fue el historial delictivo del imputado, quien registra cuatro condenas anteriores consecutivas.

Además, durante el procedimiento judicial se dispuso que el acusado sea sometido a una evaluación psiquiátrica. Por ese motivo, antes de su traslado a la Comisaría 9na de Caucete, fue llevado al Hospital Julieta Lanteri.