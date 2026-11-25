El crimen de Sebastián Gil conmocionó a toda la comunidad tras revelarse los brutales detalles de un ataque que culminó en tragedia. En medio de un profundo dolor, su madre, Alejandra Carrizo , rompió el silencio para exigir que el accionar de la Justicia sea implacable contra los tres implicados en el hecho. "Estamos acá para pedir justicia para mi hijo y vamos a llegar hasta lo último. Que le caiga todo el peso de la ley, los tres por igual" , aseveró con firmeza ante DIARIO DE CUYO .

Se entregaron los tres prófugos por el crimen de Sebastián Gil en La Bebida: quedaron detenidos a disposición de la Justicia

Crimen de Sebastián Gil: los festejos por el campeonato de Boca terminaron en un hecho de sangre

De acuerdo con el testimonio brindado por Alejandra Carrizo, el trágico desenlace tuvo su origen horas antes del homicidio, en el marco de los festejos desarrollados en la Plaza 25 tras la consagración de Boca en la Copa Sudamericana. En ese lugar se generó un enfrentamiento verbal entre los jóvenes, motivado por un incidente vinculado a una tarjeta SUBE en el colectivo.

Aunque la discusión parecía haber quedado atrás, el conflicto se trasladó al barrio donde residen tanto la víctima como los agresores. Según detalló la madre de Sebastián, su hijo se dirigió junto a un amigo al domicilio de este último. Sin embargo, a los pocos minutos, los atacantes se presentaron en la vivienda para continuar el enfrentamiento.

Tres personas irrumpieron de manera violenta en la propiedad: Isaías Díaz, su padre y su tío . Una vez dentro de la casa, los agresores desataron una golpiza contra los presentes, atacando al amigo de Sebastián y a los padres de este. En medio de la agresión física e irrupción armada, uno de los atacantes disparó a Sebastián Gil directamente al cuello, provocándole la muerte antes de darse a la fuga.

El asesinato de Sebastián causó un dolor generalizado entre vecinos, amigos y allegados que resaltaron sus metas personales y su dedicación diaria. Con solo dos materias pendientes para culminar sus estudios secundarios, el joven repartía su tiempo entre la escuela, su oficio y el deporte.

La víctima Sebastián Gil.

Sebastián jugaba como futbolista en el Club Deportivo Rivadavia y trabajaba de manera independiente cortando el pelo para ayudar económicamente a su familia. "Ha sido muy querido mi hijo porque como era futbolista e iba a jugar por todos lados, y cortaba el pelo, estudiaba y trabajaba para ayudarnos. Tenía muchas metas para seguir adelante", recordó su madre sobre el aprecio recibido por parte de la comunidad.

La causa judicial

En el ámbito penal, la investigación judicial registra avances sustanciales. Tras el ataque y ante el despliegue policial, Isaías Díaz, su padre Jorge y su tío Sebastián Díaz se entregaron voluntariamente ante las autoridades el lunes por la mañana.

La familia de la víctima se encuentra representada por la abogada Filomena Noriega, que será querellante en el proceso. En el expediente ya constan las declaraciones testimoniales decisivas del amigo de Sebastián y de sus padres, quienes presenciaron de primera mano la irrupción violenta en el hogar y declararon formalmente ante el fiscal de la causa.

Los tres acusados: Isaías, su padre Jorge y su tío, Sebastián Díaz.

Con la recolección de testimonios y actuaciones completada, la Justicia dispuso la realización de la audiencia correspondiente para esta semana, en la que se definirán las imputaciones y las medidas cautelares sobre los tres detenidos. Está prevista a primera hora este jueves.

Un reclamo firme: "Que les caiga todo el peso de la ley a los tres por igual"

Frente a las instancias judiciales decisivas, la familia de Sebastián Gil ratificó que no cesará en su reclamo. Alejandra Carrizo remarcó que la responsabilidad penal debe aplicarse por igual sobre los tres agresores que penetraron en la vivienda.

La querella y los allegados a la víctima aguardan que los tribunales dicten una sanción ejemplar que responda a la gravedad de los hechos y brinde una respuesta de justicia a una familia devastada por la violencia.