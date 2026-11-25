Juan José Rivera, de 44 años, había sido visto por última vez el martes por la mañana. Fue localizado este miércoles y ya se encuentra con su familia. Según la Policía, se había alejado por decisión propia.

Juan José Rivera, el hombre de 44 años que era intensamente buscado desde el martes en Albardón, fue encontrado este miércoles por la mañana y ya se encuentra junto a su familia. Según informó el fiscal Adrián Riveros, estaba en buen estado de salud y explicó que había decidido alejarse de su domicilio para pasar la noche en una quebrada.

La búsqueda comenzó luego de que su esposa radicara una denuncia durante el mediodía del martes. El hombre había salido de su casa alrededor de las 8 de la mañana y, cerca de las 9, una cámara de seguridad lo registró en la zona de una gomería. Desde entonces, sus familiares no habían logrado comunicarse con él.

Tras la denuncia, la Policía activó el protocolo de búsqueda y rescate de personas. Los efectivos tomaron testimonios, realizaron averiguaciones en el entorno familiar y dieron aviso sobre la situación en los distintos puntos de salida de la provincia.

Qué pasó con el hombre desaparecido en Albardón De acuerdo con la información policial, Rivera se había retirado de su vivienda en su vehículo particular y había llevado algunas pertenencias. Entre los elementos que su esposa advirtió que faltaban había sábanas, ropa y bebidas, una situación que llevó a los investigadores a considerar que podía tratarse de una salida voluntaria.

Finalmente, durante la mañana de este miércoles, el hombre tomó contacto con su esposa y con personal de la División Búsqueda y Rescate de Personas. Luego fue localizado y pudo reencontrarse con sus familiares.