Una situación de extrema preocupación se vivió durante la noche del martes en Albardón , donde un perro murió electrocutado tras entrar en contacto con una pilastra de alumbrado público . El hecho ocurrió en el barrio Nuevo de Rincón y generó alarma entre los vecinos, que advirtieron sobre el peligro que podría representar la instalación eléctrica para quienes circulan por el lugar.

Cada cuánto hay que bañar a un perro y por qué lavarlo muy seguido arruina su piel

Con la intervención del perro detector "Doky", desbarataron un punto de venta de drogas en Pocito

El episodio se produjo pasadas las 22, frente al Club Rincón . Según relataron residentes de la zona, el animal se encontraba jugando en la vereda junto a un grupo de niños cuando tocó la estructura y recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte en el acto.

La situación causó conmoción entre las familias del barrio. Además del dolor por la pérdida de la mascota, los vecinos manifestaron su temor por lo que podría haber ocurrido si alguno de los chicos hubiera entrado en contacto con la pilastra.

La propietaria del animal expresó su indignación a través de las redes sociales y apuntó contra las condiciones de la instalación eléctrica. Según indicó, personal de la Municipalidad había trabajado en esa misma pilastra durante la jornada anterior .

"Ayer estuvo la Municipalidad trabajando en esa pilastra de luz. Hoy nuestro perro tocó la pilastra y murió electrocutado. La muerte de nuestro perro nos duele... pero ¿y si hubiera sido un niño?", manifestó.

A partir de lo ocurrido, los residentes reclamaron una intervención urgente del Municipio y de la empresa responsable del suministro eléctrico. El pedido incluye una inspección de la estructura para determinar por qué habría estado electrificada y comprobar si existen otras instalaciones con condiciones similares.

Investigan qué provocó la descarga eléctrica

Por el momento, la Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del episodio y establecer qué originó la descarga que terminó con la vida del animal.

Mientras avanza la investigación, los vecinos esperan respuestas de las autoridades y medidas concretas para garantizar la seguridad en el sector. El temor de las familias es que una situación similar vuelva a ocurrir y que la próxima víctima sea una persona, especialmente un niño.