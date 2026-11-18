El joven de 21 años circulaba solo en una Toyota Hilux cuando impactó contra la división de hormigón que separa ambos carriles. Tras el choque, el vehículo volcó y terminó sobre la mano contraria. Testigos aseguraron que no hubo intervención de terceros.

La UFI Delitos Especiales dio a conocer nuevos detalles del vuelco ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la Ruta Nacional 40, en Pocito. Según el informe judicial, el conductor de 21 años perdió el control de su camioneta, chocó contra la división de hormigón que separa ambas manos de circulación y, producto del impacto, terminó volcado en el carril contrario.

El siniestro se registró alrededor de las 4:30, entre calles 8 y 9. El protagonista fue identificado como Leonardo Emanuel Álvarez Cerezo, quien conducía una Toyota Hilux en sentido sur-norte y viajaba sin acompañantes.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al informe fiscal, el vehículo embistió la estructura central de hormigón por razones que todavía son materia de investigación. La violencia del impacto provocó que la camioneta volcara y quedara sobre el carril de circulación opuesto.

Un dato que surgió de las primeras actuaciones es que los investigadores tomaron testimonios de personas que transitaban por la zona al momento del accidente. Según indicaron esos testigos, el siniestro se produjo sin la intervención de terceros.

Tras el vuelco, personal de emergencias médicas asistió al conductor y lo trasladó a la guardia del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Desde la fiscalía confirmaron que el joven se encuentra fuera de peligro.