El procedimiento fue realizado por la Aduana y la Policía provincial durante un control a un ómnibus de doble planta. También incautaron ropa, textiles y calzado valuados en $300 millones. Los dos choferes quedaron detenidos.

Un operativo conjunto de la Aduana y la Policía de Salta permitió secuestrar 64 kilos de cocaína que eran transportados de manera oculta en un colectivo de doble planta perteneciente a una empresa de tours de compras. El procedimiento se realizó en la provincia de Salta y terminó con la detención de los dos choferes del vehículo.

El control estuvo a cargo de la División Aduana de Orán, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con la División Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad de la Policía provincial.

Durante la inspección, los binomios K9 de la Aduana, integrados por agentes y perros entrenados para detectar estupefacientes, marcaron sectores del ómnibus donde se encontraba escondida la droga.

Tras revisar el vehículo, los efectivos encontraron los 64 kilogramos de cocaína ocultos en los asientos de ambas plantas. Según la estimación oficial, la sustancia secuestrada tiene un valor aproximado de 960.000 dólares.

Pero el procedimiento también permitió detectar una importante cantidad de mercadería que era transportada en el colectivo. Se incautaron artículos textiles, prendas de vestir y calzado, cuyo avalúo asciende a unos 300 millones de pesos.