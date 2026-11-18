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Una profunda consternación y un clima de absoluto estupor atraviesan por estas horas al norte de la provincia de San Luis. Un joven futbolista y referente deportivo de la zona, identificado como Dylan Gatica, fue brutalmente asesinado de al menos dos puñaladas durante un violento episodio registrado en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, una comunidad habitualmente tranquila que hoy se ve sacudida por la tragedia.

El ataque fatal tuvo lugar en un sector urbano ubicado en las inmediaciones de la terminal de ómnibus local. Apenas se conoció el desenlace, la noticia corrió rápidamente entre los habitantes del departamento Ayacucho, generando escenas de profundo dolor entre familiares, amigos, vecinos y toda la comunidad deportiva de la región.

De acuerdo con los primeros datos recolectados por los investigadores y fuentes ligadas a la causa, la agresión fue de una violencia extrema y prácticamente no le dio chances de sobrevida a la víctima. Gatica recibió entre dos y tres certeras estocadas a la altura del corazón, provocadas con un arma blanca de importantes dimensiones —presuntamente de características similares a un cuchillo tipo carnicero—.

Pese a la rápida alarma dada por quienes se encontraban en las cercanías, las heridas resultaron letales y el joven perdió la vida casi en el acto. En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos forenses bajo las directivas de la Justicia provincial para levantar rastros, recolectar testimonios y reconstruir con precisión la secuencia previa al desenlace mortal.

Luto en el fútbol regional: el recuerdo de sus clubes La muerte de Dylan Gatica golpeó de lleno al ambiente futbolístico de todo el norte puntano, donde era ampliamente conocido, respetado y querido. A lo largo de su trayectoria en las ligas de la zona, el joven había defendido con orgullo las camisetas de instituciones muy arraigadas en la comunidad, como el Club Social y Deportivo Colocasi y el Atlético Rincón.