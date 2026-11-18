El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles con nuevas declaraciones de testigos que participaron de las primeras medidas de investigación en la localidad correntina de 9 de Julio . El Tribunal Oral Federal de Corrientes escuchará a dos personas vinculadas a los allanamientos realizados en los domicilios de algunos de los imputados.

La audiencia está prevista para las 8:30 y contará con los testimonios de Marcelo Javier Quintana y el sargento Juan López , quienes intervinieron en distintos procedimientos realizados después de que el niño fuera visto por última vez, el 13 de junio de 2024 .

Quintana figura como testigo de actuación en dos allanamientos. Uno de ellos se realizó en la vivienda rural donde residía el imputado Carlos Pérez , ubicada sobre el camino vecinal Juan Ramón Vidal. El segundo tuvo lugar en la casa de María Victoria Caillava , situada sobre la calle Plácido Martínez, también en 9 de Julio.

Por su parte, López, integrante de la Comisaría de 9 de Julio de la Policía de Corrientes, participó en dos allanamientos y formó parte de los primeros rastrillajes. Entre los procedimientos en los que intervino se encuentra el realizado en la vivienda de Mónica Millapi .

La actividad judicial continuará el jueves con otros dos testimonios vinculados a los operativos de búsqueda aérea. El tribunal convocó a Claudio Gabriel Simonelli , integrante de la Dirección Drones de la Policía de Corrientes, y al sargento primero Osvaldo Norberto Verón .

Ambos formaron parte de la comisión que realizó inspecciones aéreas con un dron DJI Matrice 300 RTK durante los operativos desplegados para encontrar a Loan. Simonelli, además, estaba a cargo de ese grupo policial.

Sus declaraciones buscarán aportar detalles sobre las tareas de reconocimiento realizadas desde el aire durante los primeros días de la investigación y las intervenciones que tuvieron lugar en la zona donde desapareció el niño.

Las pericias a la camioneta de Pérez y Caillava, nuevamente en el centro del juicio

Los nuevos testimonios llegarán después de una audiencia en la que volvieron a quedar bajo análisis distintos elementos vinculados con la Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

En una de las últimas jornadas declaró el subcomisario de la Policía Federal Argentina Leandro Simón, quien trabajó durante más de un mes en la investigación. El efectivo relató su participación en rastrillajes, allanamientos y en la inspección del vehículo.

Durante su exposición mencionó las reacciones que se observaron con luminol en la parte delantera de la camioneta. Sobre este punto, la subinspectora Abril Pizarro explicó que el reactivo detectó vestigios compatibles con sangre humana en cuatro sectores del paragolpes.

Sin embargo, aclaró que se trataba de un estudio orientativo y que las muestras debían ser analizadas para determinar si efectivamente correspondían a sangre y, en ese caso, obtener un perfil genético.

También declaró el sargento primero de Gendarmería Nacional Omar Acuña, quien describió un raspón en el paragolpes delantero y el guardabarros derecho de la camioneta. Según su apreciación, el daño se habría producido por el roce con un cuerpo duro y no por el impacto contra una persona.

Los movimientos de los teléfonos durante el día de la desaparición

Otro de los puntos que surgieron durante las audiencias fue el análisis de los teléfonos celulares secuestrados a Pérez y Caillava.

Simón indicó que el dispositivo de Pérez registró dos períodos de aproximadamente 40 minutos sin señal durante el día en que Loan desapareció. Uno de esos intervalos habría coincidido con el horario en que el matrimonio se retiró del paraje El Algarrobal y posteriormente regresó.

De todos modos, el subcomisario aclaró que apagar un teléfono no demuestra la participación de una persona en un delito. Explicó que los cortes llamaron la atención de los investigadores porque no coincidían con el comportamiento habitual del dispositivo en los días anteriores y dificultaron reconstruir sus movimientos.

Con las nuevas declaraciones, el debate oral continuará profundizando en los procedimientos realizados durante las primeras horas y jornadas posteriores a la desaparición de Loan Danilo Peña, cuyo paradero sigue siendo desconocido desde junio de 2024.