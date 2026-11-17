La viuda, que es enfermera y convivía con él desde hacía 43 años, realizó una presentación en la Comisaría Cuarta. El hombre había regresado descompuesto de un centro médico tras un estudio frustrado.

Un caso de extrema gravedad y conmoción investiga la Justicia tras la denuncia penal presentada por una mujer de 71 años en relación con la muerte de su pareja, Héctor Omar Schwenzel, ocurrida durante la tarde de este último lunes. La viuda aseguró que una ambulancia que había retirado al paciente de su casa lo devolvió horas después sin vida y lo dejó sentado en un sillón del living.

De acuerdo con el relato plasmado en la Comisaría Cuarta, la pareja convivía desde hacía 43 años y tenía cuatro hijos en común. Según indicó la denunciante, el hombre no registraba antecedentes de enfermedades previas, adicciones ni consumía medicamentos de manera habitual. Sin embargo, unos dos meses atrás había comenzado con dolores estomacales, por lo que consultó a su médica de cabecera en la Sociedad de Fomento del Barrio Colón, quien le indicó una endoscopia a realizarse en el Hospital Español.

El estudio pautado para la mañana del lunes no pudo llevarse a cabo. Al regresar a su vivienda cerca de las 11, Schwenzel se encontraba consciente pero evidenciaba un comportamiento inusual: le comentó a su pareja que le habían aplicado una inyección y que sentía mareos y un cansancio extremo, motivo por el cual se recostó a descansar.

La descompensación y las demoras en la asistencia El cuadro se agravó drásticamente alrededor de las 14, cuando el hombre comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho y en la zona de las carótidas. Su pareja, que se desempeña como enfermera, le controló los signos vitales y constató que presentaba presión arterial y pulsaciones bajas.

Ante la urgencia, la mujer se comunicó con el 911, donde le indicaron que debía gestionar la asistencia a través de PAMI. Tras la nueva comunicación, el móvil sanitario arribó al domicilio cerca de las 14.45. Para ese momento, Schwenzel ya había entrado en paro cardíaco y uno de los médicos comenzó con las maniobras de reanimación. No obstante, la denunciante cuestionó con dureza el procedimiento dentro de la unidad y afirmó que el dispositivo de asistencia respiratoria no fue colocado de manera correcta.