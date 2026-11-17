Las autoridades policiales y judiciales de la provincia desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a Ricardo Antonio Quevedo, un hombre de 39 años cuyo paradero se desconoce desde este martes 17 de noviembre de 2026.
El hombre de 39 años permanece desaparecido desde este martes 17 de noviembre. Se activó el protocolo provincial "San Juan Te Busca".
Las autoridades policiales y judiciales de la provincia desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a Ricardo Antonio Quevedo, un hombre de 39 años cuyo paradero se desconoce desde este martes 17 de noviembre de 2026.
La difusión oficial de sus datos se realizó a través del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas "San Juan Te Busca", con la intervención de la UFI Genérica del Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.
Para facilitar su identificación por parte de la comunidad, los investigadores detallaron los rasgos particulares y la ropa que llevaba puesta al momento de ausentarse:
Rasgos físicos: Es de nacionalidad argentina, mide aproximadamente 1,65 metros de estatura y tiene contextura física grande. Posee tez trigueña, cara ovalada, ojos marrones, nariz recta, labios delgados y poco cabello de color negro. No tiene barba ni bigote.
Seña particular: Cuenta con un tatuaje de un cuervo en uno de sus brazos.
Vestimenta: Al momento de ser visto por última vez, vestía una remera de color verde, un pantalón corto blanco y gomones de color violeta.
Desde el Ministerio Público Fiscal y la fuerza policial solicitaron a la población que, ante cualquier dato que permita dar con el paradero de Ricardo Antonio Quevedo, se comuniquen de inmediato y de manera anónima a la línea de emergencias 911, o bien se acerquen a la comisaría más cercana.