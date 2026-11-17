El hombre de 39 años permanece desaparecido desde este martes 17 de noviembre. Se activó el protocolo provincial "San Juan Te Busca".

Las autoridades policiales y judiciales de la provincia desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a Ricardo Antonio Quevedo, un hombre de 39 años cuyo paradero se desconoce desde este martes 17 de noviembre de 2026.

La difusión oficial de sus datos se realizó a través del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas "San Juan Te Busca", con la intervención de la UFI Genérica del Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

Características físicas y vestimenta Para facilitar su identificación por parte de la comunidad, los investigadores detallaron los rasgos particulares y la ropa que llevaba puesta al momento de ausentarse: