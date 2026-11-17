Con la participación por primera vez de los hospitales Rawson y Marcial Quiroga, se llevó a cabo la tercera edición del curso avalado por la Sociedad Argentina de Cardiología.

Con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta y salvar vidas ante emergencias cardiovasculares, el Ministerio de Salud de San Juan llevó a cabo la tercera edición del Curso de RCP Básico, Primeros Auxilios y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA). La jornada de formación continua estuvo orientada a multiplicar los conocimientos técnicos y fortalecer la capacidad de acción de los equipos sanitarios en toda la provincia.

La iniciativa fue organizada por la División Enfermería, dependiente del Departamento de Medicina Asistencial de la Secretaría Técnica. Además de contar con el respaldo institucional de la Resolución Ministerial N.º 6521/2026, la capacitación tuvo el aval y la colaboración directa de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), Distrito San Juan.

Expansión territorial y participación hospitalaria Uno de los puntos más destacados de esta tercera edición fue la federalización de los conocimientos dentro del sistema público. Se sumaron nuevos instructores pertenecientes a las cinco zonas sanitarias de la provincia, el Nivel Central y el CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género).

Asimismo, la convocatoria marcó un hito al incorporar por primera vez a personal de los dos hospitales descentralizados de mayor complejidad de la provincia: el Hospital Dr. Guillermo Rawson y el Hospital Dr. Marcial Quiroga.

Certificación y compromiso sanitario El cierre del encuentro contó con la presencia de la jefa del Departamento de Medicina Asistencial, Romina Mataix, y la jefa de la División Enfermería, Marianella Pérez. Ambas autoridades encabezaron la entrega de diplomas a los nuevos instructores formados y a los referentes del programa Super RCP, quienes tendrán la tarea de replicar estas prácticas en sus respectivos espacios laborales.