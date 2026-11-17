Argentina registró 10.132 casos notificados de varicela entre las semanas epidemiológicas 1 y 41 de 2026, por debajo de los 12.447 contabilizados durante el mismo período de 2025. El nuevo informe del Ministerio de Salud muestra una caída de los contagios reportados, aunque mantiene la atención puesta sobre la vacunación infantil.

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La reducción también coloca a 2026 por debajo de los registros correspondientes al mismo período de los últimos años: en 2024 se habían contabilizado 12.062 casos , en 2023 fueron 11.839 y en 2022, 10.536. El promedio de las cuatro temporadas anteriores para las primeras 41 semanas fue de 11.490 notificaciones.

El dato favorable convive, sin embargo, con otro indicador que Salud considera un desafío: la cobertura preliminar de la primera dosis de la vacuna cayó al 65,8% en 2026 , mientras que la segunda dosis alcanzaba apenas al 45% hasta octubre. El esquema completo contempla una aplicación a los 15 meses y otra a los 5 años.

Para hacer una comparación correcta, el Boletín Epidemiológico utiliza el mismo período de cada año, comprendido entre las semanas epidemiológicas 1 y 41. En ese recorte, la evolución fue la siguiente:

Esto implica que entre 2025 y 2026 hubo 2.315 notificaciones menos , una reducción equivalente al 18,6% tomando estrictamente los números publicados en el BEN. El comunicado difundido este martes por el Ministerio de Salud informó, en cambio, una caída del 22,8% , porcentaje que también fue replicado por distintos medios.

El boletín técnico original no incluye ese porcentaje: consigna directamente los 10.132 casos de 2026 y los 12.447 del mismo período de 2025. Además, advierte que los datos del año en curso todavía pueden modificarse por notificaciones retrospectivas, ya que 2026 aún no está cerrado.

Si se toman los años completos ya consolidados, durante 2024 se notificaron 16.111 casos, con un promedio de 310 por semana. En 2025 la cifra subió a 16.423, después de alcanzar un pico de 494 casos durante la semana epidemiológica 24.

En 2026 hubo un promedio de 247 casos por semana

Hasta la semana 41, la Argentina registró durante este año un promedio de 247 notificaciones semanales. El menor registro fue de 173 casos durante la semana 39 y el máximo llegó a 434 en la semana 23.

El análisis oficial señala que la circulación se mantuvo durante todo el período, pero sin incrementos abruptos compatibles con un comportamiento epidémico a nivel nacional. Entre 2022 y 2025 se había observado una tendencia creciente, acompañada por oscilaciones estacionales y picos recurrentes.

Uno de los mayores registros recientes ocurrió hacia fines de 2023, cuando las semanas 45 y 46 se acercaron cada una a los 600 casos. En 2024 también hubo un aumento hacia fin de año, con un máximo de 510 notificaciones en la semana 48.

Los chicos de 10 a 14 años concentran ahora la mayor proporción

La vacunación modificó además el perfil por edad de la enfermedad. Antes de su incorporación al Calendario Nacional, los niños de 0 a 4 años representaban aproximadamente la mitad de los casos de varicela registrados en Argentina.

Desde entonces esa participación cayó progresivamente: en 2023 y 2024 representó alrededor del 25% y durante 2026 descendió al 21% de las notificaciones. También disminuyó el peso relativo del grupo de 5 a 9 años.

Desde 2023, el grupo que concentra la mayor proporción es el de 10 a 14 años. Salud explicó que esta cohorte nació antes de la incorporación de la vacuna al Calendario Nacional y actualmente presenta tasas aproximadamente 10 veces superiores a las observadas entre los mayores de 14 años.

La vacunación bajó en 2026

La primera dosis contra la varicela se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación en 2015 y actualmente se aplica a los 15 meses de edad. Desde 2022, el esquema se completa con una segunda dosis a los 5 años.

La cobertura de la primera aplicación había llegado al 84,8% en 2022, luego descendió al 75,4% en 2023, subió al 76,9% en 2024 y alcanzó el 80% en 2025. Para 2026, el dato preliminar se ubica en 65,8%.

La situación es más marcada con la segunda dosis. Tras alcanzar un valor excepcional de 102,1% durante su primer año —por una estrategia de recupero de niños de cohortes anteriores—, la cobertura fue del 52,3% en 2023, 45,8% en 2024, 56,2% en 2025 y 45% en 2026, según datos preliminares hasta octubre.

El propio informe advierte, sin embargo, que pueden existir demoras y subregistros en la carga de dosis aplicadas, por diferencias entre los sistemas provinciales y el Registro Nominal de Vacunación electrónico. Por eso, los porcentajes de 2026 deben interpretarse como provisionales.

Qué tan efectiva es la vacuna contra la varicela

Según el Ministerio de Salud, el esquema completo de dos dosis presenta una efectividad de entre 88% y 95% para prevenir formas leves de la enfermedad y de entre 98% y 100% frente a cuadros moderados o graves.

El boletín señala que sostener coberturas elevadas resulta especialmente importante porque niveles inferiores al 80% durante períodos prolongados pueden favorecer un desplazamiento de las infecciones hacia edades mayores, donde la enfermedad puede presentar una mayor morbimortalidad.

Durante 2026, Nación distribuyó 1.222.160 dosis de vacuna contra la varicela y 220 dosis de inmunoglobulina antivaricela entre las 24 jurisdicciones. Además, ya se encuentra prevista la distribución correspondiente a 2027, con los primeros envíos programados para diciembre.

De más de 180.000 casos a los niveles actuales

La comparación histórica muestra el impacto que tuvo la inmunización. El pico de la serie 2005-2025 ocurrió en 2010, con más de 180.000 notificaciones en todo el país. A partir de la incorporación de la vacuna comenzó una reducción sostenida tanto de casos como de la incidencia.

Para 2019, la tasa había descendido a 116 casos por cada 100.000 habitantes. Durante la pandemia, con el aislamiento y la fuerte reducción de las notificaciones, cayó hasta 20 por 100.000 en 2020 y a 15,3 en 2021. A partir de 2022 volvió a observarse un crecimiento gradual.

La varicela continúa siendo una enfermedad altamente contagiosa provocada por el virus varicela-zóster. Aunque suele presentarse durante la infancia, puede generar complicaciones como infecciones bacterianas de la piel, neumonía o encefalitis, con mayor riesgo en embarazadas, recién nacidos, personas inmunocomprometidas y adultos sin inmunidad previa.

El Ministerio mantiene por eso la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de las coberturas mientras continúa la circulación del virus, aun en un año en el que las notificaciones se mantienen por debajo de las registradas durante las tres temporadas anteriores.