En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, en San Juan se van a estar llevando a cabo distintas actividades de concientización, entre ellas una caminata que buscará llegar con información a todos los asistentes. Los detalles.

Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, una fecha que busca sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad y poner el foco en la importancia de los controles para la detección temprana. En ese contexto, en San Juan se van a estar llevando a cabo distintas actividades con el objetivo de llegar con información a gran parte de la población.

Bajo el lema “Ponemos la firma”, el Instituto Médico Urológico IMU junto a FundaMé llevan a cabo la segunda edición de la campaña “Noviembre azul”, una iniciativa que nació el año pasado y renueva el compromiso de las instituciones por la lucha contra este tipo de cáncer que afecta a los hombres. Desde el espacio médico informaron que durante todo el mes se llevarán a cabo charlas y actividades en conjunto con distintas instituciones provinciales, tanto de la órbita pública como privada, con la intención de llegar a más personas y de transmitir información correcta sobre la enfermedad, dejando de lado mitos y tabúes.

El cáncer de próstata, conforme informaron del IMU, es el cáncer de mayor incidencia en hombres, afectado a uno de cada 8 personas a lo largo de su vida. Como se trata de una enfermedad que no presenta síntomas propios en su etapa temprana, muchas veces la detección de la misma se realiza cuando la enfermedad está avanzada. Es por ello que la campaña enfatiza en no dejar de lado la consulta anual con el urólogo a partir de los 50 años, o desde los 45 si la persona cuenta con antecedentes familiares.

La detección temprana del cáncer de próstata mediante controles de PSA (Antígeno Prostático Específico, una proteína producida por la próstata que se mide por medio de un estudio de sangre) y la consulta médica logran una curación de los casos en el 90%, ya que se puede accionar a tiempo para un tratamiento efectivo.

Es por ello que en el marco de la fecha el foco de la campaña estará puesto en la concientización y la consulta temprana.